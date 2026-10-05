ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಿತು ಅದೃಷ್ಟ; ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ!
ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 5, 2026 at 3:36 PM IST
ಕಳೆದ ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಯಾವುದು? ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಾಸ್ತವಾಗಿ, 2026ರ ಋತುವಿನ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಈ ತಿಂಗಳ 30 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನವೆಂಬರ್ 02 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 12 ದೇಶಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮಂಡಳಿಯು ಸೋಮವಾರ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ಕೇವಲ 6 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರಲಿವೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಏಳು ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮತ್ತು ಟಿ ನಟರಾಜನ್ ಸಹ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಶಾಂಕ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚೀನಾದ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್ ಭಟ್ನಾಗರ್, "ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
STACKED! 🔥 Maximum format. Maximum firepower. Team India is locked, loaded, and ready to take over the Hong Kong Sixes! 🇮🇳💥 #TurnItUpToSix #HongKongSixes https://t.co/aNSKqkDfd1— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) October 5, 2026
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿತು. ಡಕ್ವರ್ತ್-ಲೂಯಿಸ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಎರಡು ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಂತರ ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿತು. ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರು ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡ 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆಡಲಿದೆ. ಕೀಪರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಮಾತ್ರ 2 ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು. ನಂತರ, ತಂಡದ ಉಳಿದವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದರೆ, ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೈ ರನ್ನರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಬಹುರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ, ವೈಡ್ ಮತ್ತು ನೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯಾಗಿ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೇಗದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಟಿನ್ ಕ್ವಾಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮನರಂಜನಾ ಮೈದಾನವು ಈ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
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