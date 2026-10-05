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ಭುವನೇಶ್ವರ್​ ಕುಮಾರ್​ಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಿತು ಅದೃಷ್ಟ; ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ!

ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭುವನೇಶ್ವರ್​ ಕುಮಾರ್​
ಭುವನೇಶ್ವರ್​ ಕುಮಾರ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 5, 2026 at 3:36 PM IST

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ಕಳೆದ ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಮ್​​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಯಾವುದು? ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ವಾಸ್ತವಾಗಿ, 2026ರ ಋತುವಿನ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಈ ತಿಂಗಳ 30 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನವೆಂಬರ್ 02 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 12 ದೇಶಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಂಗ್​ ಕಾಂಗ್​ ಮಂಡಳಿಯು ಸೋಮವಾರ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಹಾಂಗ್​ ಕಾಂಗ್​ ಸಿಕ್ಸಸ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ಕೇವಲ 6 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರಲಿವೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಏಳು ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮತ್ತು ಟಿ ನಟರಾಜನ್ ಸಹ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಶಾಂಕ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚೀನಾದ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್ ಭಟ್ನಾಗರ್, "ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್​ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿತು. ಡಕ್ವರ್ತ್-ಲೂಯಿಸ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಎರಡು ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಂತರ ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿತು. ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.

ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರು ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡ 6 ಓವರ್‌ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆಡಲಿದೆ. ಕೀಪರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಮಾತ್ರ 2 ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು. ನಂತರ, ತಂಡದ ಉಳಿದವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಬಿದ್ದರೆ, ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೈ ರನ್ನರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಬಹುರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ, ವೈಡ್ ಮತ್ತು ನೋ ಬಾಲ್‌ಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯಾಗಿ 2 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೋ ಬಾಲ್‌ಗೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೇಗದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನ ಟಿನ್ ಕ್ವಾಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮನರಂಜನಾ ಮೈದಾನವು ಈ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

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