4 ಓವರ್​, 7ರನ್​, 8 ವಿಕೆಟ್; ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ 22 ವರ್ಷದ ಬೌಲರ್​

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್​ ಬೌಲರ್​ 4 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋನಮ್​ ಯೆಶೆ
ಸೋನಮ್​ ಯೆಶೆ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 29, 2025 at 5:01 PM IST

2 Min Read
ಭೂತಾನ್‌ನ 22 ವರ್ಷದ ​ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪಿನ್​ ಬೌಲರ್​ ಸೋನಮ್ ಯೆಶೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ದೇಶೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ವರೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೂ ಸಾಧಿಸಲು ಆಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಮ್ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಗೆಲೆಫುದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್‌ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಸಿಜ್ರುಲ್ ಇಡ್ರೂಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಟು ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸೋನಮ್ ಇಡ್ರೂಸ್​ರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

7 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು: ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಭೂತಾನ್ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 127 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ತಂಡ ಸೋನಮ್ ಯೆಶೆ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ 45 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಯೆಶೆ 4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೋನಮ್ ಯೆಶೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 12 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸೋನಮ್​ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ 8 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. 2023ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಪರ ಸಯಾಜ್ರುಲ್ ಇದ್ರಸ್ 8 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೇ, 2025ರಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಹ್ರೇನ್ ಪರ ಅಲಿ ದಾವೂದ್ 19ರನ್​ಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು. ದೇಶಿಯ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಬೇರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಲೀಸೆಸ್ಟರ್‌ಶೈರ್ ಪರ ಕಾಲಿನ್ ಅಕರ್‌ಮನ್ 18ರನ್​ಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಢಾಕಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ದರ್ಬಾರ್ ರಾಜ್‌ಶಾಹಿ ಪರ ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ 19ಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ್ದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಶೂನ್ಯ ರನ್​ಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಮಂಗೋಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ರೋಹ್ಮಾಲಿಯಾ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲುಗಳು ಪಡೆದಿರುವ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪರ ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ ಓವರ್ಡಿಜ್ಕ್ 3ಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್​, ಪೆರು ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪರ ಅಲಿಸನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ 3ಕ್ಕೆ 7 ಮತ್ತು ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೈಪ್ರಸ್ ಪರ ಸಮಂತಿ ಡುನುಕೆಡೆನಿಯಾ 15ಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋನಮ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಅಂಕಿಅಂಶ: ಸೋನಮ್ ಯೆಶೆ ಜುಲೈ 2022ರಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್ ಪರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇವಲ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 16 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು 34 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 37 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

