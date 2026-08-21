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ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ; ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಮನವಿ​!!

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಜಿ ದಂತಕಥೆ ಫುಟ್ಬಾಲರ್​ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ತಂಡ
ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2026 at 1:40 PM IST

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ಭಾರತ ತಂಡವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಫೆಡರೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತದ ದಂತಕಥೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬೈಚುಂಗ್ ಭುಟಿಯಾ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಭುಟಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ₹50 ರಿಂದ ₹70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ? 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಮನರಂಜನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ. ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಈ ಸೌಹರ್ದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ತಯಾರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಭುಟಿಯಾ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರು ಪದಕ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಆಟಗಾರ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನುಳಿದ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ 100 ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವು ಬಂಗಾಳ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭುಟಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಬಗಾನ್‌ನಂತಹ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳ ಆದಾಯದ ಮೇಲೂ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಲು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಹಣವನ್ನು ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಯಿಸಿದರೆ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಒಲಿಂಪಿಯನ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕು" ಎಂದು ಬೈಚುಂಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸಿಯಾನ್​ ಕಪ್​ ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಭಾರತ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಡುವಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆಸಿಯಾನ್ ಕಪ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ, AIFF ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಫೆಡರೇಶನ್‌ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೆಡರೇಶನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಎಐಎಫ್‌ಎಫ್ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆಸಿಯಾನ್ ಕಪ್‌ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಫೆಡರೇಶನ್‌ಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

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