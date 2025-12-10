ETV Bharat / sports

4ನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ಕುಷ್ ಮೈನಿ ಸಜ್ಜು: ART ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಪರ ಕಣಕ್ಕೆ

ಎಫ್ಐಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 ಚಾಂಪಿಯನ್​​ಶಿಪ್ - 2026ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೇಸರ್ ಕುಷ್ ಮೈನಿ ART ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೋಟಾರ್‌ ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವರು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 ಚಾಲಕ ಕುಷ್ ಮೈನಿ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 10, 2025 at 1:07 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಫ್ಐಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 ಚಾಂಪಿಯನ್​​ಶಿಪ್-2026ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ಕುಷ್ ಮೈನಿ ART ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಪರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸಿಂಗಲ್-ಸೀಟರ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದು, 2026ರ ಸೀಸನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2ನಲ್ಲಿ ಮೈನಿ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೀಸನ್ ಇದಾಗಿದೆ.

2025ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 ಸೀಸನ್ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೂ, ಮೊನಾಕೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಷ್ ಮೈನಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಈ ಋತುವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದರು.

2026ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ART ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಸೇರುವುದಲ್ಲದೇ, BWT ಆಲ್ಪೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ತಂಡದ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿಯೂ ಕುಷ್ ಮೈನಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೋಟಾರ್‌ ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

"ART ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್‌ನಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಂಡ ಸೇರಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾತುಕತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು‌ ಕುಷ್ ಮೈನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಕುಷ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2ರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನಾಕೊದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ART ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಾವು ಸಂತಸಪಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು 2026ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಂಡದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಫಿಲಿಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುದ್ದಿ, ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ 4 ರೇಸರ್: ಭಾರತದ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಯಾ ಲೋಹಿಯಾ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೇಯಾ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ 4 ರೇಸರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿರುವ ಶ್ರೇಯಾ, ಯುವತಿಯರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಂದರನಗರದವರಾದ ಶ್ರೇಯಾ 4 - 5ರ ಹರೆಯದಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 9ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೇಯಾ ತಂದೆ ರಿತೇಶ್ ಲೋಹಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಆರಂಭವು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಗ್ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೇಯಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಡಿಯಂ ಫಿನಿಶ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿ: 2024ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ 4 ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ, ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ F4 ರೇಸರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್​​ವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. 2023ರಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ 4 ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೇಯಾ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ 2023ರ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಾ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ!

