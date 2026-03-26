RCB vs SRH ಹೈವೋಲ್ಟೆಜ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಷೇಧ: ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

RCB vs SRH ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 26, 2026 at 3:41 PM IST

Updated : March 26, 2026 at 4:17 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ವಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

​"ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 23ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಒಮ್ಮೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಎನ್ಎಸ್‌ಜಿ ಮತ್ತು ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ: ​"ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದಿರುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಡಿ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದವರನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏಳು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ 20 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿರಲಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡುವವರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ"

ಟಿಕೆಟ್ ಇರದವರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಸ್ತೆಗಳು

ಕಬ್ಬನ್ ರೋಡ್ (Cubbon Road)
​ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರೋಡ್ (Queens Road)
​ಲಿಂಕ್ ರೋಡ್ (Link Road)
​ಎಂ.ಜಿ. ರೋಡ್ (MG Road)

ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದವರು ಇರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿರಲಿದೆ.
​"ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಇಲಾಖೆಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹತ್ತಿರ ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ಮೆಟ್ರೋ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು" ಆಯುಕ್ತರು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಬಾರಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 7 ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 5 ಪಂದ್ಯ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಿಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಉದ್ಘಾಟನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​: ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಎಸ್​ಆರ್​ಹೆಚ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ಘಾಟನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 4 ರಂದು, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾವರಣೆ ವೇಳೆ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಗೆ ಸಂಭವವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 11ಕ್ಕೂ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಮೃತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​​ಗಳ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲಿನ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಡೆಸದಿರಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಈ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್​ ಸೈಕಿಯಾ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್​ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಐಪಿಎಲ್​ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನೂ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೈಕಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : March 26, 2026 at 4:17 PM IST

