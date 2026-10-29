ಅಚ್ಚರಿ! ಮೂರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿದ್ದ 28 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ ಧಿಡೀರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 29, 2026 at 2:45 PM IST
Ireland Cricketer Retirement: ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಬೆನ್ ವೈಟ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
28 ವರ್ಷದ ಇವರು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬೆನ್ ವೈಟ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂ ಆಡಿದ್ದರು.
Ben White has retired from representative cricket after 43 appearances for Ireland. Best of luck in the next chapter, Ben. 📰 Full story: https://t.co/CyegyLHvnv #BackingGreen https://t.co/TeXskg79V0— Cricket Ireland (@cricketireland) October 28, 2026
ಮೂರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿದ್ದ ವೈಟ್
ಬೆನ್ ವೈಟ್ ಮೂರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್, "ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ".
"ಮೂರು ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಗಳಿಸಿದ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ." ವೈಟ್ 2021, 2024 ಮತ್ತು 2026ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.
ಬೆನ್ ವೈಟ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ?
ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಬೆನ್ ವೈಟ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪರ 43 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಎರಡು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 38 ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ವೈಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Ireland spinner Ben White has announced his retirement from international cricket. Read more👇 https://t.co/E0hZRoTw4B— ICC (@ICC) October 29, 2026
ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು 27.38ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 36 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರ ಸಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, " ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಐರ್ಲೆಂಡ್ಗಾಗಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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