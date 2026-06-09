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ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ಗೆ ಬ್ಯಾನ್​ ಭೀತಿ!!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್​ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 12:01 PM IST

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ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ವೇಗಿ ಗಸ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ECB) ಈ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 115 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಲಂಡನ್ ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಏನಿದು ಘಟನೆ?: ಸರಣಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಆಟಗಾರರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಇಸಿಬಿ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ECB ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸ್ಯಾರಸೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಗ್ಬಿ ಆಟಗಾರನೊಂದಿಗೆ ನೈಟ್​ ಕ್ಲಬ್​ನಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಾಸೆನ್ಸ್ ರಗ್ಬಿ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಟಗಾರನೊಂದಿಗಿನ ಗಲಾಟೆ ವೇಳೆ ECB ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸದಸ್ಯನೊಬ್ಬ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ರಗ್ಬಿ ಆಟಗಾರನೇ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೇ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಸಿಬಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಸಿಬಿ ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು ಇದು ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಇಸಿಬಿ ಇಬ್ಬರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಗಸ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್​ಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್‌ನ ಹೊರಗೆ ನಡೆದ ವಿವಾದದಲ್ಲೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ತಂಡದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರ ಕ್ಲಬ್​, ಪಬ್​ಗಳಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಇಸಿಬಿ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯು ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತಂಡವನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್, ಈ ಆಫ್-ಫೀಲ್ಡ್ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಈಗ ಇಸಿಬಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

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TAGGED:

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