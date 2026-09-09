ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ 2026: ಅಲ್ಕರಾಜ್ಗೆ ಸಿಡಿಲಾಘಾತ; ಸೆಮಿಸ್ ತಲುಪಿದ ಬೆನ್ ಶೆಲ್ಟನ್!!
ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 9, 2026 at 2:07 PM IST
ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ಲೊಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಆರ್ಥೆಲ್ ಆಶ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆನ್ ಶೆಲ್ಟನ್, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರನ್ನು 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10-7) ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಶೆಲ್ಟನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ.
Ben Shelton scores the biggest win of his career and a spot in the US Open semifinals! pic.twitter.com/2PCndRLcpL— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026
ಅಲ್ಕರಾಜ್-ಶೆಲ್ಟನ್ ಪಂದ್ಯ ಹೀಗಿತ್ತು
ಈ ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಟೈ ಬ್ರೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಶೆಲ್ಟನ್ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ 6-1 ಸೆಟ್ನಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಶೆಲ್ಟನ್ 6-3 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ತಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ 6-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದರು. ಐದನೇ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೆಟ್ 6-6 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿ ಟೈ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಟೈ ಬ್ರೇಕ್ನಲ್ಲಿ, ಶೆಲ್ಟನ್ 10-7 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು.
ಶೆಲ್ಟನ್ ಈಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಟಿಯಾಫೊ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ 38 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಯಾಫೊ 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 (10-6) ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೈಕೆಲ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
Two Americans. One spot in the US Open men's singles final 🍿 pic.twitter.com/H27ZWtS1j4— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026
ಅಲ್ಕರಾಜ್ 8ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಕನಸು ಭಗ್ನ: 23 ವರ್ಷದ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಎಂಟನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮೂರನೇ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ (2026), ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ (2024, 2025), ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ (2023, 2024) ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ (2022, 2025) ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಶೆಲ್ಟನ್ ಪ್ರದರ್ಶ
ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಟನ್, ಗ್ರೆಕ್ಸ್ಪೂರ್ ಅವರನ್ನು 1-6, 6-1, 7-6, 6-2 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಟನ್, ಹರ್ಕಾಜ್ ಅವರನ್ನು 6-3, 5-7, 7-6, 7-5 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 7-6, 6-7, 6-3, 6-4 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಶಪೋವಾಲೋವ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. 16ರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಸಿಪಾಸ್ ಅವರನ್ನು 6-2, 6-3, 6-4 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಟನ್ 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.
Carlos, it was great to have you back and can't wait to see you again! 💙 pic.twitter.com/z2GE2w5vI9— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026
23 ವರ್ಷದ ಶೆಲ್ಟನ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. 2025ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತು 2023ರ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇದುವರೆಗಿನ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಾವಗಿದೆ.
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