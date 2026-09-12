ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಬೆನ್ ಶೆಲ್ಟನ್; ಜ್ವೆರೆವ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕದನ!!
ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಬೆನ್ ಶೆಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 12, 2026 at 12:20 PM IST
2026ರ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಶೆಲ್ಟನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ 23 ವರ್ಷದ ಈ ಆಟಗಾರ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಆರ್ಥರ್ ಆಶ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಶೆಲ್ಟನ್ ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಟಿಯಾಫೊ ಅವರನ್ನು 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದರು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಶೆಲ್ಟನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಟನ್ ತನ್ನ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಟಿಯಾಫೊ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 6-4 ರಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು.
Frances Tiafoe gets a hold when he needs it the most!— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026
5-5 in the 4th 👀 pic.twitter.com/HYw9Trn88s
ನಂತರ ಶೆಲ್ಟನ್ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ವೇಗದ ಸರ್ವ್, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಫೋರ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟ ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಬಲವಾಗಿ ಮರಳಿದ ಶೆಲ್ಟನ್ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮೂರು ಗಂಟೆ 17 ನಿಮಿಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ 20 ಏಸ್ ಮತ್ತು 47 ವಿನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿ ಚೊಚ್ಚಲಬಾರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟರು.
2003ರಲ್ಲಿ ಆಂಡಿ ರೊಡ್ಡಿಕ್ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪುರುಷ ಆಟಗಾರ ಇದುವರೆಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಶೆಲ್ಟನ್ ಆಂಡಿ ರೊಡ್ಡಿಕ್ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಅಮೇರಿಕನ್ ಆಟಗಾರನಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
Ben Shelton just keeps adding to the highlight reel in this set! pic.twitter.com/avin9kDqq4— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026
ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಜಯಿಸಿದ ಜ್ವೆರೆವ್
ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 50ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ರಷ್ಯಾದ ಕರೆನ್ ಖಚನೋವ್ ಅವರನ್ನು ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯ ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು. ಜ್ವೆರೆವ್, ಖಚನೋವ್ ಅವರನ್ನು 6-3, 7-6(7), 7-6(6) ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ 2020 ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರು ಆದರೆ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಥೀಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ, ಜ್ವೆರೆವ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟಿದ್ದಾರೆ.
The top seed will compete for the US Open title!— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026
Alexander Zverev defeats Khachanov in straight sets, 6-3, 7-6, 7-6. pic.twitter.com/3HxgWDkFyv
ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ
ಜ್ವೆರೆವ್ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಟನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಐದು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ವೆರೆವ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಶೆಲ್ಟನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ರೋಚಕ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.
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