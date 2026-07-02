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ಸೆನೆಗಲ್​ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ!!

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡ ಸೆನೆಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ 3-2 ಅಂತರದ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.

ಬೆಜ್ಲಿಯಂ ತಂಡ
ಬೆಜ್ಲಿಯಂ ತಂಡ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 12:13 PM IST

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ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡ ಸೆನೆಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ 3-2 ಅಂತರದ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. 86ನೇ ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಸಿಯಾಟಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ರೊಮೆಲು ಲುಕಾಕು 86ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಯೂರಿ ಟೈಲೆಮನ್ಸ್ 89ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರು. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದ 125ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ 2018ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 0-2 ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬಳಿಕ 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 25ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಬೀಬ್ ಡಯಾರಾ ಅವರ ಗೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸೆನೆಗಲ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. 51ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲಾ ಸರ್, ಮೌಸಾ ನಿಯಾಖಾಟೆ ನೀಡಿದ ಲಾಂಗ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೋಲಿಗೆ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಾ ಸರ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೋಲಾಗಿತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೆನೆಗಲ್ ತಂಡ​ ಮುನ್ನಡೆದ ಕಾದುಕೊಂಡಿತು.

ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲೂ ಸೆನೆಗಲ್​ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿತು 86ನೇ ನಿಮಿಷದ ವರೆಗೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ ಏಕ ಪಕ್ಷಿಯವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪರ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದ ರೊಮೆಲು ಲುಕಾಕು ಇದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆನೆಗಲ್​ಗೆ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದರು. ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ನಾಯಕ ಯೂರಿ ಟೈಲೆಮನ್ಸ್ ಸಮಬಲದ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಕಮಾರಾ ಟೈಲೆಮನ್ಸ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲು ಪಟ್ಟಿಗೆಗೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಪಂದ್ಯವು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ವೀಡಿಯೊ ವಿಮರ್ಶೆಯ ನಂತರ, ರೆಫರಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ನೀಡಿದರು. ಟೈಲೆಮನ್ಸ್ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು, ಇದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ 3-2 ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಏಜೆನ್ಸಿ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲಾಗಿದೆ.

ಪೆನಾಲ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆನೆಗಲ್‌ ಆಕ್ರೋಶ

ಪೆನಾಲ್ಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಸೆನೆಗಲ್ ಆಟಗಾರರು ರೆಫರಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. "ಇದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಟಗಾರರು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೇವು" ಎಂದು ಸೆನೆಗಲ್ ಕೋಚ್ ಪೇಪ್ ಥಿಯಾವ್ ಹೇಳಿದರು.

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