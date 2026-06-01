RCB ತಂಡದಿಂದ ಐಪಿಎಲ್​ 2026ರ ಟ್ರೋಫಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಬಿಸಿಸಿಐ!; ಕಾರಣ ಏನು?

19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್​.

ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕಿದ ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ ಮತ್ತು ಕೃನಾಲ್​ ಪಾಂಡ್ಯ ​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : June 1, 2026 at 7:47 AM IST

19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ (2025ರಲ್ಲಿ) ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ನಿನ್ನೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರಿಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಡೆ ಇಡಿ ತಂಡವನ್ನು 155 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿತು. ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪರ ರಸಿಕ್​ ಸಲಾಂ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಕಿತ್ತರೆ, ಹ್ಯಾಜೆಲ್​ವುಡ್​ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ್​ ಕುಮಾರ್​ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು ಕೃನಾಲ್​ ಪಾಂಡ್ಯ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಕಿತ್ತರು. ಇನ್ನು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್​ ಅಯ್ಯರ್​ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮುರಿಯದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 62 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಅಯ್ಯರ್​ 32 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ 30 ರನ್​ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (1), ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ (15), ಕೃನಾಲ್​ ಪಾಂಡ್ಯ (1) ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಔಟಾದರು.

ಇದರಿಂದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತಾದರೂ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅವರು 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ 75 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಇವರಿಗೆ ಟಿಮ್​ ಡೇವಿಡ್ (24)​ ಸಹ ಕೆಲಹೊತ್ತು ಸಾತ್​ ನೀಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್​ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆರ್​ಸಿಬಿಯ ಗೆಲುವಿನ ಭಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಡಿಫೆಂಡಿಗ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

2009, 2011 ಮತ್ತು 2016ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಡೆಕ್ಕನ್​ ಚಾರ್ಜಸ್​, ಚೆನ್ನೈ​ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸನ್​ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 2020, 2021, 2022 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪ್ಲೇಆಫ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಫೈನಲ್​​ಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದೀಗ 2025 ರಿಂದ ಆರ್​ಸಿಬಿಯ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಟ್ರೋಫಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಬಿಸಿಸಿಐ!; ಆರ್​ಸಿಬಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೀಗ ಟ್ರೋಫಿ ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ​ ಟ್ರೋಫಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆ ಗೆದ್ದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಂದಲೂ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವಾಗಿ 2008 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಇಂದಿಗೆ 19 ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್​ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳಿಗೆ ರಿಪ್ಲೇಕ ಟ್ರೋಫಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಕಲು ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರಣ ಐಪಿಎಲ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಮಹತ್ವದಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್​ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡುತ್ತ ಹೋದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರಯಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಕಳವು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ರಿಪ್ಲಿಕಾ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒರಿನಲ್​ ಅನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

