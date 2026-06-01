RCB ತಂಡದಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಟ್ರೋಫಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಬಿಸಿಸಿಐ!; ಕಾರಣ ಏನು?
19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.
Published : June 1, 2026 at 7:47 AM IST
19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ (2025ರಲ್ಲಿ) ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರಿಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಡೆ ಇಡಿ ತಂಡವನ್ನು 155 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರೆ, ಹ್ಯಾಜೆಲ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು. ಇನ್ನು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮುರಿಯದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 62 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಅಯ್ಯರ್ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಆರ್ಸಿಬಿ 30 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (1), ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (15), ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ (1) ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಔಟಾದರು.
Postcards from a night to remember 🖼️— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
Sleep well, #RCB fans 😴❤️
MATCH HIGHLIGHTS ▶️ https://t.co/lc1ATINRdj #TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT pic.twitter.com/lRvOBNcDCT
ಇದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತಾದರೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅವರು 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ 75 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಇವರಿಗೆ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ (24) ಸಹ ಕೆಲಹೊತ್ತು ಸಾತ್ ನೀಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಗೆಲುವಿನ ಭಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಡಿಫೆಂಡಿಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
2009, 2011 ಮತ್ತು 2016ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 2020, 2021, 2022 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದೀಗ 2025 ರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೋಫಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಬಿಸಿಸಿಐ!; ಆರ್ಸಿಬಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೀಗ ಟ್ರೋಫಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಟ್ರೋಫಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆ ಗೆದ್ದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಂದಲೂ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವಾಗಿ 2008 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಇಂದಿಗೆ 19 ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳಿಗೆ ರಿಪ್ಲೇಕ ಟ್ರೋಫಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಕಲು ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
The 1⃣1⃣ bold warriors who conquered the summit 🏔️🏆#TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT pic.twitter.com/upAsDVdI8w— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
ಕಾರಣ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮಹತ್ವದಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡುತ್ತ ಹೋದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರಯಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಕಳವು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ರಿಪ್ಲಿಕಾ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒರಿನಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸತತ ಎರಡನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ