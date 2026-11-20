"2006ರಲ್ಲಿ ಧೋನಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದ ಪಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ"; ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ
ಎಮ್ಎಸ್ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 20, 2026 at 4:48 PM IST
Rajiv Shukla on MS Dhoni: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಆಟ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕವೂ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಶಾಂತರಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಅನಗತ್ಯ ಗದ್ದಲ ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇಷ್ಟು ಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ (IPL) ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಿಸಿಸಿಐ (BCCI) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಸಹ ಧೋನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | On former Indian skipper MS Dhoni announcing his retirement from IPL and taking up the new role of CSK Mentor, BCCI vice president Rajeev Shukla says, "I think he is very honest for the spot. If he feels that he would be able to give even 1% less, that he would be able to give only 99%, he would leave the field himself. He participates in sport only when he is able to give his 100%. So, he must have thought of all of this and made his decision. We should respect his decision. He has made a great contribution to Cricket. The more you appreciate what he has done for Cricket, the less it is. He is a man with a really honest and clean image. He proved to be great for CSK. He is really popular in Chennai; people call him 'Thala'. But I think he is popular from Kashmir to Kanyakumari. He will be there as a mentor and CSK will certainly benefit from this..."— ANI (@ANI) November 19, 2026
"ಧೋನಿ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ನೂರರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ತಾವಾಗಿಯೇ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ".
"ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಲೋಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು. ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದರೂ ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅವರು ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಎಸ್ಕೆ (CSK) ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅವರು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ (ಮೆಂಟರ್), ಅವರು ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ," ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, "2007ರಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಾಗ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ದವು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮೊದಲು ಸಚಿನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆಗ ಧೋನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು," ಎಂದು ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದರು.
"He went to Pakistan in 2006. Even Pakistan President Musharraf was so impressed by his game that he told Dhoni to not cut his hair. I mean, he had become really popular by then. He made himself popular through his performance," @ShuklaRajiv said. https://t.co/BwLfCTcimi— Circle of Cricket (@circleofcricket) November 20, 2026
ಅದೇ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ್ದ: "2006ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಾಗ, ಧೋನಿ ಅಗಲೇ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವೂ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಆಗಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಷರಫ್ ಕೂಡ ಧೋನಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದಲೂ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಧೋನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು," ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
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