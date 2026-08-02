ETV Bharat / sports

ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಂದ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಗೊತ್ತ? ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್​ ಆಗ್ತೀರ!!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಂದ ಮಾಸಿಕ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಪಿಂಚಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ
ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 2, 2026 at 1:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ajinkya Rahane Pension: ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಜುಲೈ 30 ರಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದದ್ದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ದೀರ್ಘಕಾಲ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಹಾನೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.

ರಹಾನೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ 2020-21ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ರಹಾನೆ 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಇದೀಗ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪಿಂಚಣೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಗೆ ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐನ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ರಹಾನೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಬಿಸಿಸಿಐನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ರಹಾನೆ ಭಾರತ ಪರ 85 ಟೆಸ್ಟ್, 90 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 20 ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಂಡಳಿಯ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐ 2022ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ನೀಡುವ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹70,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ವಿಭಾಗದ ಆಟಗಾರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ರಹಾನೆ ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹70,000 ಸ್ಥಿರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ವಾರ್ಷಿಕ 8 ಲಕ್ಷ 40 ಸಾವಿರ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಹಾನೆ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಕೋಚ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಯಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಅವರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವುದು ನಿಂತ ಬಳಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪುನರಾರಂಭಿವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ರಹಾನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ರಹಾನೆ ಇದೀಗ ಕೋಚ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ರಹಾನೆ ರನ್​ ದಾಖಲೆ!

ರಹಾನೆ ಭಾರತ ಪರ 85 ಟೆಸ್ಟ್, 90 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 20 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ 35.95 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 8,414 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, 15 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 51 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ರಹಾನೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್, ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್, ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 212 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ರಹಾನೆ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 35 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 30.15 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 5,367 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2007ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪರ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು 205 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 42 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 14,209 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 192 ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6,853 ರನ್ ಮತ್ತು 308 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7,968 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಂದೆ ಕೊನೆ; 40ರ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ

TAGGED:

BCCI
AJINKYA RAHANE RETIREMENT
ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ
AJINKYA RAHANE RECORDS
AJINKYA RAHANE PENSION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.