2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಭಾರತ-ಲಂಕಾ ಆತಿಥ್ಯ; ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ 2026ರ ಟಿ20 ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
Published : November 7, 2025 at 11:51 AM IST
T20 World Cup 2026: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿರುವ 2026ರ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯೆತಗಳಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಗರಗಳನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳ ಪೈಕಿ ಕೊಲಂಬೊ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಪಿಟಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಐಸಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆರಂಭವಾಗಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಐಸಿಸಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
The 20 teams that will feature at next year's Men's #T20WorldCup have now been confirmed 🏆— ICC (@ICC) October 17, 2025
More 👉 https://t.co/KdYn1GwAHz pic.twitter.com/97JMzgJ2SY
ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಂಕಾ ಆತಿಥ್ಯ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025 (ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್)ನಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆಡಿತ್ತು.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಎಲ್ಲಿ?: ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಐಸಿಸಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಯ್ದ ಐದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2023ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
AHMEDABAD SET TO HOST THE FINAL OF THE 2026 T20 WORLD CUP 🏆🇮🇳! pic.twitter.com/rBezKPSiTG— The Khel India Cricket (@TKI_Cricket) November 7, 2025
ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಳಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಸಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರೆ, ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಉಳಿದಂತೆ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆಯೇ ಇರಲಿದೆ 20 ತಂಡಗಳನ್ನು ಐದು ತಂಡಗಳಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ಇತರ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್-8ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್-ಎಂಟನೇ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ: ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅಗ್ರ ಏಳು ತಂಡಗಳಾದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಇತರ ತಂಡಗಳಾಗಿವೆ. ಟಿ20ಐ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
🚨 2026 T20 WORLD CUP FINAL AT THE NARENDRA MODI STADIUM. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 6, 2025
- Ahmedabad, Delhi, Kolkata, Chennai and Mumbai also been short listed as venues to host the T20 World Cup. (Express Sports). pic.twitter.com/w9NfMDl7Ku
ಅಮೆರಿಕಾದ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆನಡಾ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐದು ತಂಡಗಳ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವು. ನೇಪಾಳ, ಓಮನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಏಷ್ಯಾ-ಇಎಪಿ ಸುತ್ತಿನಿಂದ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಆಫ್ರಿಕಾ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಿಂದ ನಮೀಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಭಾರತ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್: ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಭಾರತವು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.
