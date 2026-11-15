ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ; ಕಾರಣ ಏನು?
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಐದನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ಈ ಕೆಳಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : November 15, 2026 at 8:41 PM IST
WPL 2027 Updated Schedule: ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ (WPL 2027) ಐದನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಜನವರಿ 14 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ (RCB) ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐ (BCCI) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಆರಂಭಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 14 ರಿಂದ 24 ರವರೆಗೆ ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ 11 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಉಳಿದ 11 ಪಂದ್ಯಗಳು ಜನವರಿ 26 ರಿಂದ ಮುಂಬೈನ ಬ್ರಾಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಬ್ರಾಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
🚨 𝗔𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 🚨 Wankhede Stadium to host Mumbai leg of #TATAWPL 2027 instead of CCI's Brabourne Stadium 🏟️ The dates and fixtures will remain unchanged. All details 🔽 https://t.co/6Pa5H4GHr0— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 15, 2026
ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು 'ಮಹಿಳಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ' (Women’s Champions Trophy) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ವಡೋದರಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿವೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ (WPL) ನಡುವೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ, ಪಿಚ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬ್ರಾಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಐಸಿಸಿ (ICC), ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಕೋರಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಂದು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 'ಎಲಿಮಿನೇಟರ್' ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವೂ ಇಲ್ಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
The complete #TATAWPL 2027 calendar, now with a historic stop in Mumbai 🏟️ The action kicks off in Vadodara before making a debut at Wankhede Stadium for the second leg and playoffs 🗓️ https://t.co/miqmJmRGBH— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 15, 2026
ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಜನವರಿ 14 - ಆರ್ಸಿಬಿ (RCB) vs ಮುಂಬೈ
ಜನವರಿ 15 - ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಜ್
ಜನವರಿ 16 - ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಆರ್ಸಿಬಿ (RCB)
ಜನವರಿ 17 - ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಜ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
ಜನವರಿ 18 - ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್
ಜನವರಿ 19 - ಆರ್ಸಿಬಿ (RCB) vs ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಜ್
ಜನವರಿ 20 - ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
ಜನವರಿ 21 - ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಜ್ vs ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್
ಜನವರಿ 22 - ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಆರ್ಸಿಬಿ (RCB)
ಜನವರಿ 23 - ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
ಜನವರಿ 24 - ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಜ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್
ಜನವರಿ 26 - ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ಆರ್ಸಿಬಿ (RCB)
ಜನವರಿ 27 - ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್
ಜನವರಿ 28 - ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಜ್
ಜನವರಿ 29 - ಆರ್ಸಿಬಿ (RCB) vs ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್
ಜನವರಿ 30 - ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್
ಜನವರಿ 31 - ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಜ್ vs ಆರ್ಸಿಬಿ (RCB)
ಫೆಬ್ರವರಿ 1 - ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್
ಫೆಬ್ರವರಿ 2 - ಆರ್ಸಿಬಿ (RCB) vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್
ಫೆಬ್ರವರಿ 3 - ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಜ್
ಫೆಬ್ರವರಿ 5 - ಎಲಿಮಿನೇಟರ್
ಫೆಬ್ರವರಿ 7 - ಫೈನಲ್
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