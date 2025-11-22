ETV Bharat / sports

ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್​ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ; ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್​ ಸೈಕಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗೌತಮ್​​ ಗಂಭೀರ್
ಗೌತಮ್​​ ಗಂಭೀರ್ (ANI)
Published : November 22, 2025 at 12:05 PM IST

ಭಾರತವು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಗಂಭೀರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಗಂಭೀರ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೋಚ್ ​ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಗಂಭೀರ್​ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮಂಡಳಿಯು ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೈಕಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು," ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೈಕಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ (IANS)

ಪಂದ್ಯ ಸೋತಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುವುದು ಸಹಜ ನಾವು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸೈಕಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸ್ಪಿನ್ ಪಿಚ್ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಸಿತಾಂಶ್ ಕೋಟಕ್ ಕೂಡ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. "ಪಿಚ್‌ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕ್ಯುರೇಟರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳು ಬಾರದಂತೆ ಗಂಭೀರ್ ತಾವೇ ಹೋಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡರು. ಇತರ ತಂಡಗಳು ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಪಿಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಸ್ಪಿನ್ ಪಿಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳು ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪಿಚ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸೀತಾಂಶ್ ಹೇಳಿದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ (IANS)

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸೀತಾಂಶ್ ಕೋಟಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 124 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಕೇವಲ 93 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ (AP)

ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪಿಚ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕ್ಯುರೇಟರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಗಂಭೀರ್​ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಆರು ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕೂಡ ವಿವಾದಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿ ಸಮಬಲ ಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.

