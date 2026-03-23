ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ; ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕದ 2 ನಗರಗಳು
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 15 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : March 23, 2026 at 6:02 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ 20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವು ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹಿಂದಿನಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ದೇಶದ 15 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 'ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು' ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ನೇರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೇರಿದಂತೆ, ಸಂಗೀತ, ಮನರಂಜನೆ, ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಟದ ವಲಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ನೆಟ್ಗಳು, ಫೇಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಬೂತ್ಗಳಂತಹ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನರಂಜಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಸಿಸಿಐ 2015ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇನ್ನು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿರಲಿದೆ.
— IndianPremierLeague (@IPL) March 23, 2026
BCCI announces the schedule for the #TATAIPL Fan Parks 2026 for the first three weekends, aligned with the opening phase of TATA IPL 2026.
The Fan Parks will be hosted across 15 cities in 11 states during the first three weeks.
ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಯಾವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿವೆ?
ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂರು ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ವಾರ: ಮಾರ್ಚ್ 28 ಮತ್ತು 29. ರೋಹ್ಟಕ್, ಭೋಪಾಲ್, ನಾಗ್ಪುರ, ತುಮಕೂರು, ಕೃಷ್ಣನಗರ
ಎರಡನೇ ವಾರ: ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ಮತ್ತು 5. ಮಥುರಾ, ಜೋಧ್ಪುರ, ಮೈಸೂರು, ಭುವನೇಶ್ವರ, ನಿಜಾಮಾಬಾದ್
ಮೂರನೇ ವಾರ: ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ಮತ್ತು 12. ಮೀರತ್, ನಾಡಿಯಾಡ್, ರತ್ನಗಿರಿ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ರೂರ್ಕೆಲಾ
ಸ್ಥಳ ಮಾಹಿತಿ
ಮೊದಲ ವಾರ
- ರೋಹ್ಟಕ್, ಹರಿಯಾಣ - ಛೋಟು ರಾಮ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೈದಾನ
- ಭೋಪಾಲ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ - ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂವಿಎಂ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನ
- ನಾಗ್ಪುರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - ಮೆಕೋಸಾಬಾಗ್ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನ
- ತುಮಕೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ - ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನ
- ಕೃಷ್ಣನಗರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ - ಡಿಎಲ್ ರಾಯ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ.
ಎರಡನೇ ವಾರ
- ಮಥುರಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ - ಅಮರನಾಥ ವಿದ್ಯಾ ಆಶ್ರಮ
- ಜೋಧಪುರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ - ಬರ್ಕತುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
- ನಿಜಾಮಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ - ಮಹಿಳಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೊಸೈಟಿ ಮೈದಾನ
- ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ - SBRR ಮಹಾಜನ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು
- ಭುವನೇಶ್ವರ, ಒಡಿಶಾ - KITS ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ.
ಮೂರನೇ ವಾರ
- ಮೀರತ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ - ಭೈನ್ಸಾಲಿ ಮೈದಾನ
- ನಾಡಿಯಾಡ್, ಗುಜರಾತ್ - ರಾಧೆ ಫಾರ್ಮ್
- ರತ್ನಗಿರಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - ಪ್ರಮೋದ್ ಮಹಾಜನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್
- ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ತಮಿಳುನಾಡು - ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್
- ರೂರ್ಕೆಲಾ, ಒಡಿಶಾ - ಸೆಕ್ಟರ್ 17 ಗ್ರೌಂಡ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಎಮ್ಎಸ್ ಧೋನಿ!!