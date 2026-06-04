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ಭಾರತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ವಿಜೇತನಿಗೆ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್; ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!!

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರನನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ
ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 10:38 AM IST

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ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇವೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಹೊಸ ನಾಯಕನನ್ನೂ ನೇಮಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

"ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಾಯಕನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು, ಆದರೆ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಅವರ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್​ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಶೋಚನಿಯವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಫಾರ್ಮ್​ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್​ನಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳವಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ 13 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 20.76ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 270 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.

ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿದರು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವಸಮರದಲ್ಲಿ 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಕೇವಲ 242 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ 30.25ರ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 136.72 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

2024ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬಳಿಕ ಸೂರ್ಯಗೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸೂರ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಪಿಟಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೊಸ ನಾಯಕನಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ ಈ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಿಲಕ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಉಪನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕತ್ವ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.

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