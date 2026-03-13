ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್; ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ
ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಒಡೆತನದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : March 13, 2026 at 5:37 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ 'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' ಲೀಗ್ಗಾಗಿ ನಡೆದ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ವೇಳೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೀಗ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 92.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಟ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಅಬ್ರಾರ್ ಅನ್ನು ₹2.34 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.
#WATCH | Delhi | On Sunrisers Leeds signing Pakistan spinner Abrar Ahmed for the The Hundred 2026 season, Congress MP Rajiv Shukla says, " ...it is not in our domain (ipl), they have done it for some foreign league...they will have to take a call; we cannot do anything" pic.twitter.com/pV6JQu1wmg— ANI (@ANI) March 13, 2026
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾವ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬರಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ನ ಹರಾಜಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ವಿಷಯವು ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ಇದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ, ಮತ್ತು ಆ ಲೀಗ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇತರ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಅದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ" - ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ.
ಅಬ್ರಾರ್ ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಖರೀದಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ ಸಹ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾದದ ನಡುವೆ, ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ, ಅವರನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಇತರ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಯ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ 'ಎಕ್ಸ್' (ಹಿಂದೆ ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಐಪಿಎಲ್ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
