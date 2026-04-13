ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಸಿಸಿಐ ತನಿಖೆ
RCB ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಸಿಸಿಐ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
Published : April 13, 2026 at 5:31 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಏ.10 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR vs RCB) ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವೂ ಹೊಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಿಂದರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಅಸ್ತಮಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ದೂರದವರೆಗೆ ನಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೆರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
🚨 MOBILE PHONE IN RR DUGOUT !🤯— lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) April 11, 2026
- Even though mobile phones are not allowed during matches in the Indian Premier League, Rajasthan Royals were seen breaking the rule and using a mobile phone during the match.
"ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಘಟಕವು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು, ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 50 ಅಡಿ ನಡೆದು ನಂತರ ಸುಮಾರು 20 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬಿಸಿಸಿಐನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಘಟಕವು ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರು ಫೋನ್ ಏಕೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಅವರಿಗೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ನೀಡುವ ವಿವರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ.
🚨BCCI SENDS NOTICE TO RR OFFICIAL🚨📩— Sam (@Cricsam01) April 13, 2026
- BCCI has sent a notice to Rajasthan Royals manager Romi Bhinder after he was seen using a mobile phone in the dugout, which is against anti-corruption rules. He has been given 48 hours to explain his Actions🤯
PMOA ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ (ಎಸ್ಎಲ್ಒ) ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ತಂಡದ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತರ ಸಂವಹನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಸ್ತಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.
