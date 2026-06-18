2027ರ ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮೊದಲೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ!!
ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 18, 2026 at 2:44 PM IST
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2027ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಿಂದ ಮೇ 15 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸೈಕಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. PTI ಸುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ 20ನೇ ಋತುವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನಾಂಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
STORY | BCCI eyes Mar 10-May 15 IPL window next season amid heat concerns: Devajit Saikia— Press Trust of India (@PTI_News) June 18, 2026
In its bid to beat the extreme May heat in most parts of the country, the BCCI is contemplating an early start to the IPL, eyeing a March 10-May 15 window for future editions starting next… https://t.co/3oKYr3Vso5
"ಈ ವರ್ಷ, ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೇ 31 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಮೇ 15ರ ನಂತರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ತನ್ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿತು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಖದ ತೀವ್ರತೆಯು ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಸೀಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಿಂದ ಮೇ 15 ರವರೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಗಿರುವಂತೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ" ಎಂದು ಸೈಕಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಿಲ್ಲ!
"ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟಗಾರರು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 74 ರಿಂದ 94ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಈಗಲೇ ಹೇಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಇದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ," ಎಂದು ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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