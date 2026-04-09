ಐಪಿಎಲ್ ಹೊಸ ನಿಯಮ; ಈ 16 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ!!
IPL 2026 New Rules: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : April 9, 2026 at 11:37 AM IST
IPL 2026 New Rules: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಲೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ 10 ತಂಡಗಳ ತಲಾ 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 14 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ಇಂದು ಲೀಗ್ನ 15ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ನಡುವೆಯೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕ್ಬಝ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಬಿಸಿಸಿಯ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿ ಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
🚨NEW BIG RULES OF BCCI FOR IPL 🚨 (Cricbuzz).— Sam (@Cricsam01) April 8, 2026
- Benched players can’t move around the ground during matches
- Only the 16 named players can enter the field (no outsiders for drinks/messages)
- Maximum 5 bib-wearing players allowed near boundarypic.twitter.com/xN5GIGKHp0
ಐಪಿಎಲ್ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) IPL 2026 ಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಂಡದ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪಟ್ಟಿಯು 16 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕೋಚ್ಗಳು ಸೇರಿದಂರೆ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಹ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಂಡವು 16 ಆಟಗಾರರನ್ನು ತನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರನ್ನು ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ ಆಟಗಾರರು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಕೇವಲ ಐದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಬ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ಇರಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಂಡದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆಟಗಾರರು ಪಾನೀಯಗಳು, ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಬ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಐದು ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯ ಬಳಿ ತಿರುಗಾಡಬಹುದು. ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ತಂಡ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ.
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಆರ್ಟಿಕಲ್11.5.2 ಮತ್ತು 24.1.4ರಡಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 11.5.2ರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಪೈರ್ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಅಥವಾ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅನಗತ್ಯ ಜನಸಂದಣಿ ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆಟದ ವೇಗವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
