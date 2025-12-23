ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಂದ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್: ಪಂದ್ಯದ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಮಹಿಳಾ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ಮತ್ತು ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : December 23, 2025 at 11:04 AM IST
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಭಾರತದ ವನಿತೇಯರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ವನಿತೇಯರಿಗೆ ಇದೀಗ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ಮತ್ತು ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಬಿಸಿಸಿಐ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರದ ಅಡಿ ಮಹಿಳಾ ದೇಶೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ 2.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯ ದೇಶೀಯ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ₹20,000 ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದ್ದು ದಿನಕ್ಕೆ ₹50,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಇದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ₹25,000 ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ₹12,500 ರೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದಲ್ಲದೇ T20 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ₹25,000 ಮತ್ತು ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ₹12,500 ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಋತುವಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಡಿದರೆ ₹12 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹14 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಶುಲ್ಕವೂ ಹೆಚ್ಚಳ: ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು ಮತ್ತು 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗಗಳ ಆಟಗಾರರು ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ₹25,000 ಮತ್ತು ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ₹12,500 ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಂದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಫರಿಗಳ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಪೈರ್ಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 40,000 ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಶುಲ್ಕ 50,000 ರಿಂದ 60,000 ರೂ. ಇರಲಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಡಿ, ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹1.60 ಲಕ್ಷ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ₹2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಪಟ್ಟಿಯು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕ್ರಿಕಟ್ ಅನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಪಟ್ಟಿ
- ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-11 ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 50,000 ರೂ., ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 25,000 ರೂ. ನೀಡಲಾಗುವುದು.
- ಟಿ-20ಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ-11ರಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ 25,000 ರೂ. ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಮೀಸಲು ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳಿಗೆ 12,500 ರೂ. ನೀಡಲಾಗುವುದು.
- ಈ ಹಿಂದೆ, ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು T20, ODI ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
