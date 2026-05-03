ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಸಿಸಿಐ
Published : May 3, 2026 at 3:08 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಸುಮಾರು 9-10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ಲೇಆಫ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಾರಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಪಿಬಿಕೆಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಚಿಂತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
🚨 ICYMI - IPL Playoffs venues and dates will be decided in a day or two— Cricbuzz (@cricbuzz) May 3, 2026
BCCI secretary Devajit Saikia remained non-committal when asked if Mullanpur and Bengaluru would be the designated venues by virtue of RCB and PBKS being last year's finalists
ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೇ 24 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 70 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 44 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ.
ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದು?: ಪಿಬಿಕೆಎಸ್ನ ತವರು ಮೈದಾನ ಮುಲ್ಲನ್ಪುರ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತವರು ಮೈದಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಿದೆ.
IPL 2026 ಫೈನಲ್ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿದೆ?
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಮೇ 31 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಾಪರ್?
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳು ಅಗ್ರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷವೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ.
