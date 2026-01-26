ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಧನ; ಜಯ್ ಶಾ ಸಂತಾಪ
ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಂದರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಂದ್ರಾ 84ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 26, 2026 at 10:56 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಂದರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಂದ್ರಾ (84) 84ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಂದ್ರಾ 1993 ರಿಂದ 1996 ರವರೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 1996ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸಹ-ಆತಿಥ್ಯದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಿಂದ್ರಾ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗುರುತಿಗೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು.
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಂದ್ರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. 2015ರಲ್ಲಿ, ಮೊಹಾಲಿಯ ಪಿಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಐಎಸ್ ಬಿಂದ್ರಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಿಂದ್ರಾ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನೇರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ 2013 ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಗರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.
Deepest condolences on the passing of Mr. I S Bindra, former BCCI president and a stalwart of Indian cricket administration. May his legacy inspire future generations. Om Shanti 🙏— Jay Shah (@JayShah) January 25, 2026
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಬಿಂದ್ರಾ, ಜಗಮೋಹನ್ ದಾಲ್ಮಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ, 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಸಾರಕರನ್ನು ಕರೆತಂದಿತು, ಕ್ರೀಡೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಬಿಂದ್ರಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು.
The BCCI mourns the passing of former BCCI President - Mr IS Bindra. 🙏— BCCI (@BCCI) January 25, 2026
The Board's thoughts and prayers are with his family and loved ones. pic.twitter.com/boNAhwNSnL
ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತಾಪ: ಬಿಂದ್ರಾ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಯ್ ಶಾ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಬಿಸಿಐನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ದಿಗ್ಗಜ ಶ್ರೀ ಐಎಸ್ ಬಿಂದ್ರಾ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪಗಳು. ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ." ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೋರಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು 1978 ರಿಂದ 2014ರ ವರೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಕಿವೀಸ್ ಧೂಳೀಪಟ; 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ