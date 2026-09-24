ಭಾರತದ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು: ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ನಗರವನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ.
Published : September 24, 2026 at 11:58 AM IST
ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ 2027ರ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗೋವಾ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಹರಾಜು ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿದೆ?: ಹರಾಜಿನ ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಮತ್ತು 16ರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಮಿನಿ ಹರಾಜಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
#WATCH | Guwahati: BCCI Secretary Devajit Saikia said, "This year, after hosting the IPL auction in three foreign locations, Saudi Arabia, Dubai, and Abu Dhabi last year, we are going to host it in Goa in the month of December."— ANI (@ANI) September 23, 2026
On the India A Women vs Australia A Women… pic.twitter.com/PRnlZAAI8N
ಸೈಕಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಹರಾಜಿನ ದಿನಾಂಕ ಕುರಿತು ಪಿಟಿಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ, "ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಮತ್ತು 16ರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಮಿನಿ ಹರಾಜಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜನ್ನು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ದುಬೈ, ಜೆಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿಯಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಾರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಮನವಿ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೆಗಾ ಹರಾಜನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು
ಮೂರು ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿನ ಮಿನಿ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಕೆಕೆಆರ್ಗೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಋತುವಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಹ ಇದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ KKR ಮತ್ತು CSK ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ.
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮೊಹಾಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ
ಇದೇ ವೇಳೆ ಸೈಕಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಬಹುದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ನ ಮೊಹಾಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ, "ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊಹಾಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜಪಾನ್ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಬಂಧದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಪಂದ್ಯವು ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ನೇಹದ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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