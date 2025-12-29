ETV Bharat / sports

ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್​ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ? ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕೋಚ್​ ಅನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

ವಿವಿಎಸ್​ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್​
ವಿವಿಎಸ್​ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್​ (IANS)
December 29, 2025

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಕಳೆದ ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವು 0-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೀನಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ತಂಡವು 0-3 ರಿಂದ ಸೋತು ಸರಣಿ ಕ್ಲೀನ್​ ಸ್ವೀಪ್​ ಆಗಿತ್ತು.

ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಸತತ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ​ ಕೋಚ್ ಆಗುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೋಚಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ: ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೋಚಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತರಬೇತುದಾರ ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದ ಕಳಪೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಚಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೈಕಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಟಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ 2027ರಲ್ಲಿ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಚ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಸಿಗುತಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೆಲ್​​ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಉಪನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಸತತ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರನ್ನು 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​ ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಉಪನಾಯಕ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರದ ಗಿಲ್​ ಅವರನ್ನು ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಇದೀಗ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಬಳಿಕ ಐಪಿಎಲ್ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಟೆಸ್ಟ್​ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದಾ ಅಥವಾ ಈಗಿರುವಂತೆ ಗಂಭೀರ್​ ಅವರನ್ನೆ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಕೋಚ್​ ಆಗಿ 2027ರ ವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

