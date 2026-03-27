ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ 8 ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ!!
ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ 8 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಆ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : March 27, 2026 at 1:15 PM IST|
Updated : March 27, 2026 at 1:51 PM IST
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ 28 ಶನಿವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮತ್ತು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ತಂಡಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಆರಂಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಆದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನರ್ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಡಕೆಟ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಅವರ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಬಿಸಿಸಿಐ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಎಂಟು ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ,
ಐಪಿಎಲ್ ನಿಂದ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಗಾದ 8 ಆಟಗಾರರು
ಪ್ರವೀಣ್ ತಾಂಬೆ: "ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ" ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ತಾಂಬೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ 41ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು 2013 ರಿಂದ 2016 ರವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 33 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 7.75 ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 28 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು.
ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ): ಮಾರ್ಚ್ 2018ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬಾಲ್ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿಷೇಧಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದಲೂ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಲ್ಯೂಕ್ ಪೊಮರ್ಸ್ಬಾಚ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಲ್ಯೂಕ್ ಪೊಮರ್ಸ್ಬಾಚ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ದೆಹಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಯೂಕ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಲ್ಯೂಕ್ ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 2010ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಒಪ್ಪಂದದ ನೀತಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಈ ಋತುವಿನಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ 2025ರಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐನ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರೂಕ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್: 2008ರ ಐಪಿಎಲ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಹರ್ಭಜನ್ ಅವರನ್ನು ಇಡೀ ಋತುವಿನಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲ್ ಟೆಂಪರಿಂಗ್ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ 2018ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಂಕರ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ 2008ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಪರ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ,ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
