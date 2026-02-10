ರೋಹಿತ್-ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಸಿಸಿಐ! ಕಿಶನ್ಗೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ
ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಟಗಾರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದ A+ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.
Published : February 10, 2026 at 10:38 AM IST
BCCI Contract List: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಎ+ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಬಡ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಎ+ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು 30 ಪುರುಷ ಮತ್ತು 21 ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳನ್ನು ಗ್ರೇಡ್-ಎ, ಗ್ರೇಡ್-ಬಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್-ಸಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ದರ್ಜೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ಆ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ, ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರರು ಎ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಗೆ ರೋಕೊ: ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟಿ20 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಬಿಸಿಸಿಐ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎ+ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹7 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಪ್ರಕಾರ ಇದೀಗ ಬಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ವಾರ್ಷಿಕ ₹3 ಕೋಟಿ ವೇತನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮಾತ್ರ ಎ ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಎ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಟಿ20 ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಎ ಗ್ರೇಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಬಿ ನಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
A+ ಶ್ರೇಣಿ ರದ್ದು: ಈ ವರ್ಷ ಬಿಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಎ+ ಶ್ರೇಣಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಇದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಮ್ರಾ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಮ್ರಾ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ ಸತತ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು A+ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಪುರುಷ ಆಟಗಾರರು - ಗ್ರೇಡ್-ಎ: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ , ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ
ಗ್ರೇಡ್-ಬಿ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ , ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ರಿಷಬ್ ಪಂತ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್.
ಗ್ರೇಡ್-ಸಿ: ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಧ್ರುವ್ ಜುರೈಲ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ
ಮಹಿಳಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು?
ಗ್ರೇಡ್-ಎ: ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ.
ಗ್ರೇಡ್-ಬಿ: ರೇಣುಕಾ ಠಾಕೂರ್, ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್, ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ.
ಗ್ರೇಡ್-ಸಿ: ರಾಧಾ ಯಾದವ್, ಅಮಂಜೋತ್ ಕೌರ್, ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌರ್, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್, ಜಿ ಕಮಲಿನಿ, ವೈಷ್ಣವಿ ಶರ್ಮಾ, ತೇಜಲ್, ಯಾಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ, ಕಾಶ್ವಿ ಗೌತಮ್, ಉಮಾ ಛೆಟ್ರಿ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಬಾರಿ ರಿಟೈನರ್ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರೇಡ್-ಎ ಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ., ಗ್ರೇಡ್-ಬಿ ಗೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್-ಸಿ ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಾವತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
