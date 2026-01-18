ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ; 7 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಾಪಸ್
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ 15 ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಎರಡೂ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಹೊಸ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವೈಷ್ಣವಿ ಶರ್ಮಾ, ಜಿ. ಕಮಲಿನಿ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ವಿ ಗೌತಮ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಉಮಾ ಛೆಟ್ರಿ, ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಲ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಟಿ20ಐ ತಂಡದಲ್ಲಿ 2 ಬದಲಾವಣೆ: ಇನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಳೆದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ತಂಡವೇ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ ಕೂಡ ಟಿ20ಐ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ಮಾಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಟಿ20ಐ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
Presenting #TeamIndia’s squad for ODI & T20I series against Australia Women 🙌— BCCI Women (@BCCIWomen) January 17, 2026
Details ▶️ https://t.co/UCScQnfJdi#AUSvIND pic.twitter.com/afB4dqfNco
ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ T20I ಸರಣಿಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು ODI ಸರಣಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎರಡೂ ಸರಣಿಗಳು ತಲಾ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದ ಟಿ20 ತಂಡ: ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ಉಪನಾಯಕಿ), ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ರೇಣುಕಾ ಠಾಕೂರ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ವೈಷ್ಣವಿ ಶರ್ಮಾ, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್), ಅರುಣ್ಪ್ರೀತ್ ಕಮಾಲಿಪರ್, ಗಿಕೇನಿ, ಗಿಕೇನಿ, ಗಿಕೇನಿ ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ, ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್.
ಭಾರತ ಏಕದಿನ ತಂಡ: ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ಉಪನಾಯಕಿ), ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ರೇಣುಕಾ ಠಾಕೂರ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ವೈಷ್ಣವಿ ಶರ್ಮಾ, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್), ಕಶೆಟ್ವಿ ಕಮಾಲಿನಿ, ಗಿಣಿತ್ ಕಮಾಲಿನಿ, ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್.
ಭಾರತದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಟಿ20ಐ ಸರಣಿ
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ - ಫೆಬ್ರವರಿ 15, ಸಿಡ್ನಿ
ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ - ಫೆಬ್ರವರಿ 19, ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾ
ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ - ಫೆಬ್ರವರಿ 21 - ಅಡಿಲೇಡ್
ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ - ಫೆಬ್ರವರಿ 24, ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್
ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ - ಫೆಬ್ರವರಿ 27, ಹೋಬಾರ್ಟ್
ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ - ಮಾರ್ಚ್ 1, ಹೋಬಾರ್ಟ್
ಮಾರ್ಚ್ 6 ರಿಂದ ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಸದ್ಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ.
ಏಕದಿನ ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 60 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 49 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ.
