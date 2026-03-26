2026 -27 ಭಾರತ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ: 17 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಮ್ಯಾಚ್
2026-27ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿರುವ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಇಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : March 26, 2026 at 5:27 PM IST
2026-27ರ ಭಾರತ ಪುರುಷರ ತಂಡದ ತವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಇಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ತವರು ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 17 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 22 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ತವರು ಸೀಸನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ವೈಟ್ - ಬಾಲ್ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಐದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಇದಾದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಿಂದ 27 ರವರೆಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಲಲಿದೆ. ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಮೂರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
🚨 News 🚨
An action-packed home season awaits 💙#TeamIndia is set to host West Indies, Sri Lanka, Zimbabwe, and Australia for 22 matches across 17 venues 🏟️
ಜನವರಿ 2027ರಲ್ಲಿ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಜನವರಿ 3 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಜನವರಿ 21 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರವರೆಗೆ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತವು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, WTC ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ20 ಸರಣಿಗಾಗಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
- 3 ODI Vs Afghanistan (June).— Buzz about Cricket 🏏 (@Buzzaboucricket) March 26, 2026
- 3 ODI Vs England (July).
- 3 ODI vs West Indies (Sep/Oct).
- 5 ODI vs New Zealand (Nov/Dec).
- 3 ODI vs Sri Lanka (Dec).
- 3 ODI vs Zimbabwe (Jan).
ಭಾರತ ತವರು ಸರಣಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2026
ಭಾರತ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳು
1ನೇ ODI: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, ತಿರುವನಂತಪುರಂ
2ನೇ ODI: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, ಗುವಾಹಟಿ
3ನೇ ODI: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, ಹೊಸ ಚಂಡೀಗಢ
ಟಿ20 ಸರಣಿ
1ನೇ ಟಿ20: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, ಲಕ್ನೋ
2ನೇ ಟಿ20: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, ರಾಂಚಿ
3ನೇ ಟಿ20: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, ಇಂದೋರ್
4ನೇ ಟಿ20: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14, ಹೈದರಾಬಾದ್
5ನೇ ಟಿ20: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, ಬೆಂಗಳೂರು
ಭಾರತ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಣಿ
1ನೇ ODI: ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, ದೆಹಲಿ
2ನೇ ODI: ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, ಬೆಂಗಳೂರು
3ನೇ ODI: ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, ಅಹಮದಾಬಾದ್
ಟಿ20 ಸರಣಿ
1ನೇ ಟಿ20: ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, ರಾಜ್ಕೋಟ್
2ನೇ ಟಿ20: ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, ಕಟಕ್
3ನೇ ಟಿ20: ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, ಪುಣೆ
ಭಾರತ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸರಣಿ (2027)
1ನೇ ODI: ಜನವರಿ 3, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
2ನೇ ODI: ಜನವರಿ 6, ಹೈದರಾಬಾದ್
3ನೇ ODI: ಜನವರಿ 9, ಮುಂಬೈ
ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿ (2027)
ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ
ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್: ಜನವರಿ 21-25, ನಾಗ್ಪುರ
2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್: ಜನವರಿ 29-ಫೆ,2, ಚೆನ್ನೈ
3ನೇ ಟೆಸ್ಟ್: ಫೆಬ್ರವರಿ 11-15, ಗುವಾಹಟಿ
4ನೇ ಟೆಸ್ಟ್: ಫೆಬ್ರವರಿ 19-27, ರಾಂಚಿ
5ನೇ ಟೆಸ್ಟ್: ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 3, ಅಹಮದಾಬಾದ್
