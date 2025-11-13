ರೋಹಿತ್, ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು: ಬಿಸಿಸಿಐ
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
Published : November 13, 2025 at 10:33 AM IST
Virat Kohli, Rohit Sharma: ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸದ್ಯ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಬಯಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ರೋ-ಕೊ ಜೋಡಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಅಥವಾ ಇತರ ದೇಶಿಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಪಂದ್ಯದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಲಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ತಾವು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಎಂಸಿಎ)ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಮತ್ತು 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ-ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಮೊದಲು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುವು ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಿಂದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದರೆ ಮಾತ್ರ ಜನವರಿ 11ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ರೋ-ಕೊ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವರು.
ರೋ-ಕೊ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ 2ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭಿಕ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಕೌಟ್ ಆದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 87 ರನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1ರಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್, "ಆಟಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಣಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕು. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ರೋಹಿತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈನ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಒಳಾಂಗಣ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾಗಲಿದ್ದು ದೇಶಿ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ ಒಂದು ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿದ್ದರು. ಕೊಹ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೆಹಲಿ ಪರ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮುಂಬೈ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರಂತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಸಮಯ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಟಿ20, ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ ದೇಶಿ ಲೀಗ್ ಆಡಲು ಸಮಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
