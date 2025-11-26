ETV Bharat / sports

ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಕಂಬ ಕುಸಿದು 16 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಸಾವು: ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ

ಹರಿಯಾಣದ ರೋಹ್ಟಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಸಾವು - ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಬಿದ್ದು ದುರಂತ

Basketball player Hardik dies in Rohtak after pole collapses
ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಬಿದ್ದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್​ಬಾಲ್​ ಪಟು ನಿಧನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 26, 2025 at 10:29 AM IST

ರೋಹ್ಟಕ್,ಹರಿಯಾಣ: ಲಖನ್ ಮಜ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ 16 ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಕ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ನೇತಾಡುತ್ತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಮುರಿದು ಆತನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಧಾವಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಕಂಬದ ಭಾರದಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ.

ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ: ಇಡೀ ಘಟನೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಲಕ ಬಾಸ್ಕೆಟ್​ ‌ಬಾಲ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೇತಾಡಿದಾಗ, ಕಂಬಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನೇತಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಆತನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಂಬ ಆತನ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿದೆ.

ಕಂಬ ಬಿದ್ದು 16 ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಾವು
ಕಂಬ ಬಿದ್ದು 16 ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಾವು (ETV Bharat)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದ ಯುವ ಆಟಗಾರ: ಹಾರ್ದಿಕ್ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಪಟು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್​ ನನ್ನು ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮೃತ ಬಾಸ್ಕೆಟ್​ ಬಾಲ್ ಪಟುವಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಕೂಡಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ.

ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವಘಡ: ಗ್ರಾಮದ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಲಬ್, ಲಖನ್ ಮಜ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಮ್ಲತಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸಂದೀಪ್ ರಥಿ, ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತುದಾರರ ಬಳಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟ ಬೇರೇಯದ್ದೇ ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು: ಆಟಗಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಇತರ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರು ಕಂಬಕ್ಕೆ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕಂಬ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಶವವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಲಖನ್ ಮಜ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್‌ಎಚ್‌ಒ ಸಮರ್‌ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

