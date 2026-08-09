ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ U20 ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್: ಹೈಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ಬಸಂತ್ ಕುಮಾರ್!
ಭಾರತದ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 20 ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 9, 2026 at 3:25 PM IST
ಭಾರತದ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 20 ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ 19 ವರ್ಷದ ಬಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಘವಾಲ್ ಪುರುಷರ ಹೈಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಪುರುಷರ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಹನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಮೇಘವಾಲ್ 2.21 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ವಿಶ್ವ U20 ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಜಂಪ್ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಅನುಪ್ಗಢದ ಮೇಘವಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 2.21 ಮೀಟರ್ ಜಿಗಿದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಜೀರಿಯಾದ ಯೂನೆಸ್ ಅಯಾಚಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಓಟಿಸ್ ಪೂಲ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಮೂವರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 2.21 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು, ಆದರೆ ಮೂವರೂ 2.24 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ತಲುಪಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಹಿಂದಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ದಾಟಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೌಂಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ಪದಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಯಾಚಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 2.21 ಮೀಟರ್, ಮೇಘವಾಲ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೂಲ್ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
BASANT CREATES HISTORY | WINS 🥈— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) August 9, 2026
At World U20 Athletics Championship pic.twitter.com/axrUi2xY4Y
ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಶಹನವಾಜ್ಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ: ಮೇಘವಾಲ್ ನಂತರ, ಶಹನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರು. 18 ವರ್ಷದ ಶಹನವಾಜ್ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 7.84 ಮೀಟರ್ ಜಿಗಿಯುವ ಮೂಲಕ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಆರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ 7.67 ಮೀಟರ್, 7.72 ಮೀಟರ್, 7.84 ಮೀಟರ್, 7.52 ಮೀಟರ್, 7.83 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 5.37 ಮೀಟರ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆರ್.ಸಿ. ಜಿತಿನ್ ಅರ್ಜುನನ್ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 7.59 ಮೀಟರ್ಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಿಗಿತದೊಂದಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು, ಅವರ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೂರವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಇಟಲಿಯ ಡೇನಿಯಲ್ ಇಂಜೋಲಿ 7.97 ಮೀಟರ್ಗಳ ಜಿಗಿತದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು, ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೇಸನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರೋಡರ್ 7.96 ಮೀಟರ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಿಗಿತದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
Shahnavaz Wins U20 World Bronze Medal— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) August 9, 2026
Jumped a best of 7.84m to win the global medal#WorldU20 pic.twitter.com/4532mCJLsG
ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆಶಿಶ್: ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ ಆಶಿಶ್ ಯಾದವ್ ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ನಂತರ ವಿಶ್ವ ಅಂಡರ್-20 ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಆಶಿಶ್ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ತಂದೆ ನಿಧನ; ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಿ ವಾಪಸ್!!