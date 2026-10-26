ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಎಂಬಪ್ಪೆ; ಇಂದೇ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ
2026-27ರ ಋತುವಿನ ಲಾ ಲಿಗಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಎಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕೊದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ತಂಡ ಎಫ್ಸಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ವಿರುದ್ಧ 2-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : October 26, 2026 at 4:26 PM IST
2026-27ರ ಋತುವಿನ ಲಾ ಲಿಗಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಎಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕೊದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ತಂಡ ಎಫ್ಸಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದ ತವರು ಮೈದಾನವಾದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ತಂಡ 2-1 ಅಂತರದ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2021ರ ನಂತರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನೌನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ತಂಡದ ಪರ ಎರಡೂ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು.
ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ 41ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಯಾನ್ ಡಿಯೊಮಾಂಡೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕಿದ್ದ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅದು ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದ ಗೆರಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ನತ್ತ ಹೊಯಿತು. ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲಿನಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಅವರ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ತಗುಲಿ ಗೋಲಿನೊಳಗೆ ಹೋಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಫಿನ್ಹಾ 61ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಪರ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.
FT: #ELCLÁSICO 1-2 🤍Real Madrid breaks the spell. #LALIGAEASPORTS https://t.co/c1oSld1Ruk— LALIGA English (@LaLigaEN) October 25, 2026
87ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಬದಲಿಸಿದ ಎಂಬಪ್ಪೆ: ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 1 ಗೋಲುಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನತ್ತ ಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 87ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಪರ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಂಬಪ್ಪೆ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಪರ 100 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. 2024-25ರ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ 116ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 100ನೇ ಗೋಲು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು ಲಾ ಲಿಗಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 75 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 67 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 28 ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 25 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇಶೀಯ ಕಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೋಲು: ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಲಾ ಲಿಗಾದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ತಂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸೋಲು ಇದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೂ, ತಂಡ 27 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ತಂಡವು 24 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಫರ್ಧಿ ಎಂಬಪ್ಪೆ
ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯತ್ತಮ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೆತರ ಹೆಸರು ಕೆಲವೆ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಸ್ಪೇನ್ನ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಗೋಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಅವಿಸಿಯಾ' ಪ್ರಕಾರ, ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದ 19 ವರ್ಷದ ವಿಂಗರ್ ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಯಮಲ್ಗೆ ಶೇ. 23 ರಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿತಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ.
OUR 2026 MEN'S BALLON D'OR NOMINEES! #ballondor https://t.co/GQFsH5u5lO— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
ಉಳಿದಂತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಶೇ. 21 ರಷ್ಟು ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಶೇ. 19 ರಷ್ಟು ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಜ್ಞರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಗೂ ಶೇ.18 ರಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
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