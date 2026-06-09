ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ಭಯಾನಕ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದೇವೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಭಯವೇಕೆ; ಲಿಟನ್ ದಾಸ್!!
2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 9, 2026 at 1:57 PM IST
2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಬಿ) ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿತ್ತು.
ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಕಾರಣ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಂಡಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಟಿ20 ನಾಯಕ ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Litton Das Trolls Pakistan🗣️— Fan Account Richard Kettlebourogh (@RichKettle07) June 9, 2026
“Our Goverment told us there was no safety in India. Our players told them, ‘we played in Pakistan too. In Pakistan guards used to stand outside the room with guns. What can be more dangerous than that."
what's your take 😅 pic.twitter.com/wYdelluVl3
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಿರುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಆಟಗಾರರಲ್ಲ, ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಾಗಿ, ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನ "ನಾವು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಟಗಾರರಾಗಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ? ಎಂದಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲದೇ ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಡಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆ ಇರಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿತು. ಈ ವೇಳೆ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿದೆವು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾವಲು ಕಾದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇರಬಹುದೇ? ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಗಿದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೂ ಮಂಡಳಿಯು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಹರಾಜು ನಡೆಯಿತು. ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಕೆಆರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ₹9.20 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಹರಾಜಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಶಾಂತಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ನನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬಂದಿತು. ವಿಷಯ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಸೂಚಿಸಿತು.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಮಂಡಳಿಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿತು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು, ತನ್ನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಐಸಿಸಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ, ಬಿಸಿಬಿ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿತು. ನಂತರ ಬದಲಿ ತಂಡವಾಗಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
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