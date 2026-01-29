ETV Bharat / sports

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲು ಸಜ್ಜಾದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ; ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್!

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್​ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಭಾಗಿ ಆಗಲಿದೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 29, 2026 at 3:53 PM IST

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್​ಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ತಂಡದ ಪಾಲಾಗಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್​ ರೆಹಮಾನ್​ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯ್ತು. ಬಳಿಕ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಕೆಆರ್​ ತಂಡ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್​ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿ ತಾವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆರಳಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತಿರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಸಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರವೇ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಾವೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬದಲಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪ್ರಕಾರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆಯಿತು. ​ಇದೀಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಶೂಟಿಂಗ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ರೈಫಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಯುವಜನ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರವಾಸದ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಯುವಜನ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಬೂಬ್ ಆಲಂ ಮಾತನಾಡಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ತಂಡವು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದರಿಂದ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ತಂಡದ ಭಾರತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

