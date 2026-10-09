ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಚಾನ್ಸ್!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ.
Published : October 9, 2026 at 1:20 PM IST
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಹಾಕಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 5 ರವರೆಗೆ ಜಲಂಧರ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆರು ತಂಡಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದು ಅದರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಜಪಾನ್, ಚೀನಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆರು ತಂಡಗಳ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕಿ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
Bangladesh has been included in the Asian Hockey Champions Trophy in place of Pakistan after the Pakistan Hockey Federation decided not to send its team to the tournament in India. According to reports, the Asian Hockey Federation invited Bangladesh to take Pakistan’s place, and the team has confirmed its participation. The tournament is scheduled to be played from October 27 to November 5 in India, with matches planned in Jalandhar and Mohali. The updated line-up will feature Malaysia, China, India, Japan, South Korea and Bangladesh. Oman had also been kept as an alternative option by the organisers. A revised draw for the tournament is expected to be announced shortly following the change in participating teams. #ThePublicPurview #TPP #AsianHockey #PakistanHockey #BangladeshHockey— The Public Purview (TPP) (@publicpurviewpk) October 8, 2026
ಭಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ!
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016 ರಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿಲ್ಲ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸೋಲುವ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 2023ರ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಪೂಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭೋಲಾ ನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮೀಸಲು ತಂಡಗಳಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಕಿ ಫೆಡರೇಶನ್ (PHF) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಹಾಕಿ ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ (AHF) ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಹೆಚ್ಎಫ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 2008ರ ಮುಂಬೈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಹಾಕಿ ಸರಣಿಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಆಡಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿ ತಂಡ, ಇದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. 2026ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಕ್ರೇಗ್ ಫುಲ್ಟನ್ ಅವರು ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಕುರಿತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವುದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಹಳೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಲಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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