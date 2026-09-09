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ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಭಾರತ!!

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಯುಎಇಯನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 10:38 AM IST

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ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2026ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 34 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 103 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಯುಎಇ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 69 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಪಂದ್ಯ ಹೀಗಿತ್ತು

ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 55ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೊದಲೇ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಶರ್ಮಿನ್ ಅಖ್ತರ್ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ನಾಯಕಿ ನಿಗರ್ ಸುಲ್ತಾನ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 23 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಶರ್ಮಿನ್ ಮತ್ತು ನಹಿದಾ ಅಖ್ತರ್ ಏಳನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 42 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಹಿದಾ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರು. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 100 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲು ಮತ್ತು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 103/7 ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.

ಯುಎಇ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೋಟೆ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ರನ್‌ಗಳು ನೀಡಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ನಾಯಕಿ ನಿಗರ್ ಸುಲ್ತಾನ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕದಂತೆ ತಡೆಯಿತು.

ಯುಎಇ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ

ಇನ್ನು 104 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಯುಎಇ ತಂಡ ಕೂಡ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮರುಫಾ ಅಖ್ತರ್ ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕಿ ಇಶಾ ಓಜಾ ಮತ್ತು ಸಮೈರಾ ಧರ್ಣಿಧರ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮರುಫಾ 4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಪವರ್‌ಪ್ಲೇ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 15 ರನ್‌ಗಳಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳು ಪಂದ್ಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ರಬೇಯಾ ಖಾನ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ನಹಿದಾ ಅಖ್ತರ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಯುಎಇ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 69 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.

ಯುಎಇ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 70 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಹೀನಾ ಹಾಟ್‌ಚಂದಾನಿ 18 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 34 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ

ಇದೀಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ 8 ಗಮಟೆಗೆ ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಭಾರತ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 55 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಅನ್ನು 137 ರನ್‌, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ಅನ್ನು 94 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತ್ತು.

ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮುಖಾಮುಖಿ

ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು 72 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿತ್ತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

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CRICKET
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2026
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಯುಎಇ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಂದ್ಯ
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