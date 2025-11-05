ETV Bharat / sports

'ಅವರು ತಂಡದ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೊಡೀತಾರೆ': ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿರುದ್ಧ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯ ವಿರುದ್ಧ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ವೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಿಗರ್ ಸುಲ್ತಾನಾ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಹನರಾ ಅಲಂ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 5, 2025 at 3:30 PM IST

2 Min Read
ಢಾಕಾ(ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಿಗರ್ ಸುಲ್ತಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ತಂಡದ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೊಡೀತಾರೆ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಹನರಾ ಅಲಂ ಅವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ 'ಕಲೆರ್ ಕಂಥೋ'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ತಂಡದ ಹಾಲಿ ನಾಯಕಿ, ಸಹ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಇದೇನು ಹೊಸ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಡೀತಾರೆ" ಎಂದು ಅಲಂ ದೂರಿದರು. "ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾಯಕಿಯಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿರುವುದಾಗಿ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದುಬೈ ಟೂರ್ ವೇಳೆ ಓರ್ವ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಠಡಿಗೆ ಕರೆದು ಏಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನೋವು, ವೇದನೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಬ್ಬರೋ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೋ ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ" ಎಂದು ಅಲಂ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

"2021ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ಶಿಬಿರದಿಂದ ನನ್ನಂತಹ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಇತರ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಾಯಕಿಯರು ಜ್ಯೋತಿ (ನಿಗರ್ ಸುಲ್ತಾನ) ಮತ್ತು ಶರ್ಮಿನ್ ಸುಲ್ತಾನ. ಅಂದಿನಿಂದ ಹಿರಿಯರ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಶುರುವಾಯಿತು" ಎಂದರು.

ಅಲಂ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ(ಬಿಸಿಬಿ), "ಇದು ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪವಾಗಿದ್ದು, BCB ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. "ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಯುಎಇನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ಅಲಂ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ್ದರು. "ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಷಮ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಕೆಲಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಂ 52 ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 48 ವಿಕೆಟ್, 83 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 60 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 7 ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಅಭಿಯಾನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಇವರೇ; ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯರು

