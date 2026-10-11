ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬೌಲರ್ ಕಮಾಲ್; ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬೌಲರ್ ಹಸನ್ ಮಹಮೂದ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 11, 2026 at 4:35 PM IST
ಅಬುಧಾಬಿಯ ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಹಸನ್ ಮಹಮೂದ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅಫ್ಘಾನ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ತಮ್ಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವೇಗಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅಲೋಕ್ ಕಪಾಲಿ ಮತ್ತು ಸೊಹಾಗ್ ಘಾಜಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಾಗಿದ್ದರು. 2003ರಲ್ಲಿ ಕಪಾಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ನಂತರ 2013ರಲ್ಲಿ, ಸೊಹಾಗ್ ಘಾಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದರು. ಈಗ, 2013ರ ನಂತರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಹಸನ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 346 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಂತರ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 240 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 106 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಹಸನ್ ಮಹಮೂದ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ 21 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 55 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಮುರಿದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಸನ್ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Hasan Mahmud makes history! The third Bangladeshi to take a Test hat-trick and the first Bangladeshi fast bowler to achieve the feat. 🇧🇩🏏 #Bangladesh #Tigers #HasanMahmud #TestCricket https://t.co/VRIMdFfMX8— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 11, 2026
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಸ್ಮತ್ ಅಲಮ್, ಖೈಸ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಜಿಯಾ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಸನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇಬಾದತ್ ಹೊಸೇನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪರ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ.
ಹಸನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ
ಹಸನ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 16 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 45 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು 26 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 33 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 26 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 28 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡಗಳು - ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ: ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್, ಸೇದಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್, ರಹಮತ್ ಶಾ (ನಾ), ಹಶ್ಮತುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದಿ, ಇಕ್ರಮ್ ಅಲಿಖಿಲ್ (ವಿ.ಕೀ), ಜಿಯಾ-ಉರ್-ರೆಹಮಾನ್ ಅಕ್ಬರ್, ಶಾಹಿದುಲ್ಲಾ ಕಮಾಲ್, ಯಾಮಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ಝೈ, ಕೈಸ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಸಫಿ, ಇಸ್ಮತ್ ಆಲಂ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ: ಶಾದ್ಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ತಂಝೀದ್ ಹಸನ್ ತಮೀಮ್, ಮೊಮಿನುಲ್ ಹಕ್, ನಜ್ಮುಲ್ ಹೊಸೈನ್ ಶಾಂಟೊ (ನಾ), ಮುಶ್ಫಿಕರ್ ರಹೀಮ್, ಲಿಟ್ಟನ್ ದಾಸ್ (ವಿ.ಕೀ), ಮೆಹಿದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್, ನಯೀಮ್ ಹಸನ್, ಹಸನ್ ಮಹಮೂದ್, ತೈಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಎಬಾಡೋಟ್ ಹೊಸೈನ್.
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