ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಹೊಸ ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : February 1, 2026 at 5:23 PM IST
2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ತನ್ನ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಡೊಮ್ಮೊ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಟಿ20 ಕಪ್ (ODOMMO Bangladesh T20 Cup) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ 'ಒಡೊಮ್ಮೊ' ಎಂದರೆ ಅಜೇಯ ಅಥವಾ ಮಣಿಯದ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ಧುಮ್ಕೇತು ಇಲೆವೆನ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಜ್ಮುಲ್ ಹುಸೇನ್ ಸ್ಯಾಂಟೊ ದರ್ಬಾರ್ ಇಲೆವೆನ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ ಡುರೊಂಟೊ ಇಲೆವೆನ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ರೂ. 1.87 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ನೀಡಲು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮ'ವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 6 ಮತ್ತು 7 ರಂದು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಫೈನಲ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ ನಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲ್ಲೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ತಂಡವಾಗಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಹೊಸ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೆ.7 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗಲಿದ್ದು ಮಾ.8 ರಂದು ಫೈನಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮೊದಲು ಹಲವು ತಂಡಗಳು ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳು
ಗುಂಪು ಎ: ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ, ನಮೀಬಿಯಾ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಗುಂಪು ಬಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಓಮನ್
ಗುಂಪು ಸಿ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲಾಂಡ್, ಇಟಲಿ, ನೇಪಾಳ
ಗುಂಪು ಡಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಕೆನಡಾ, ಯುಎಇ
