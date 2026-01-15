ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕವಿದ ಕಾರ್ಮೋಡ; ಆಟಗಾರರಿಂದ BPL ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ; BCBಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿ ಔಟ್
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ-ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ (BPL) ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂದು ಮುಂದೂಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಮಂಡಳಿಯ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ತಲೆದಂಡವಾಗಿದೆ.
Published : January 15, 2026 at 8:59 PM IST
ಢಾಕಾ(ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ(ಬಿಸಿಬಿ)ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಜ್ಮುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಜ್ಮುಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಬಿಪಿಎಲ್) ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಸಿಬಿ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಜ್ಮುಲ್ ಔಟ್: ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿ, ನಜ್ಮುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಆಟಗಾರರು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಂದಿನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಬಿಬಿಎಲ್) ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೇಲಾಯಿತು. ಬಿಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿಂದು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೋಖಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟಾಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಕ್ರೀಸಿನತ್ತ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ವಿವಾದ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳವ ಸೂಚನೆ ಅರಿತ ಬಿಸಿಬಿ, ಮಂಡಳಿಯ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಜ್ಮುಲ್ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇಂದೇ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಯ ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
ನಜ್ಮುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೇ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಕೇಳೋಣ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದು ಆಟಗಾರರ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯೋಜಿಸಲಿವೆ. ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ)ಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ತಂಡದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮುಸ್ತಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲ್ಲ"; ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ