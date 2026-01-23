ETV Bharat / sports

ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೇ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಶಾಕ್​ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ 200 ಕೋಟಿಗೂ ಮೀರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಭಾಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಬಿಸಿಬಿ ಕೋರಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಸಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಗಡುವು ನೀಡಿತ್ತು.

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿನ್ನೆ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಐಸಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಸಿಫ್ ನಜ್ರುಲ್ ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರು ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಐಸಿಸಿಯ ವೈಫಲ್ಯ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ?: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೇ ಬಿಸಿಬಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಲಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿಗೆ ರೂ. 240 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಆದಾಯದ ಸುಮಾರು 60 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರೆ ತಂಡದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಹ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತ (ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಜೊತೆಗಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಯೂ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಟಗಾರರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಬಿಯ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಸಿಬಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯ ನಂತರ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಸಂವಹನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. 'ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. "ಯಾವುದೇ ನವೀಕರಣವಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ.

