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ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಣಿಸಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೆ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ!!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 9 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಏಷ್ಯನ್​ ತಂಡಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 1:25 PM IST

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ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ 9 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 57 ರನ್‌ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗುರಿ ತಲುಪಿತು ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಪರದಾಡಿತು. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬೌಲರ್​​ಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಬೀರಿದರು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಕೇವಲ 198 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಆಸೀಸ್​ ಪರ ಸ್ಟೀವ್​ ಸ್ಮಿತ್​ ಮಾತ್ರ 71 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪರ ಮಹಮೂದ್​ 6 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಜಿದ್​ ಹಸನ್​ ಶತಕ, ನಜ್ಮುಲ್​ ಹುಸೈನ್​ ಶಾಂಟೋ (84) ಮತ್ತು ಮೆಹದಿ ಹಸನ್​ (65) ಅರ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಲದಿಂದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 426 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ 228 ರನ್​ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.

ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಕ್ಯಾಮರೂನ್​ ಗ್ರೀನ್ (104) ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಆಸೀಸ್​ ಪಡೆ 284 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು. ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ 57 ರನ್​ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿ ನೀಡಿತು. ಇದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್​ಗಳೆದುಕೊಂಡು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು.

ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಶತಕ ವೀರ ಟಾಂಜಿದ್ (0) ಅವರನ್ನು ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪುನರಾಗಮನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಶಾದ್ಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ (25*) ಮತ್ತು ಮೊಮಿನುಲ್ ಹಕ್ (30*) ಆಸೀಸ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಹಸನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ (9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು, 14 ರನ್‌ಗಳು) ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.

ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ

1995ರ ನಂತರ ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಏಷ್ಯನ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಸೆನಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ವಿರುದ್ಧ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಏಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2017 ರಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯನ್ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಕೇವಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ (12 ಪಂದ್ಯ) ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (7) ತಂಡಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 15 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 9 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ!!

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