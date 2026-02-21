ETV Bharat / sports

ಆತ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳುಗಾರ, ಆತನಿಂದಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು! ಕೋಚ್​ ಆಕ್ರೋಶ​

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಹೇಗಾರ ಆಸಿಫ್​ ನಜ್ರುಲ್​ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್​ ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಬೋರ್ಡ್​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 21, 2026 at 4:15 PM IST

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಮಾಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಆಸಿಫ್ ನಜ್ರುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡದಿರಲು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಜ್ರುಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಇದು ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್ ನಜ್ರುಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್​ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು, 'ನಾನು ಸ್ವತಃ ಶಿಕ್ಷಕ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು (ನಜ್ರುಲ್) ಸಹ ಬೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಢಾಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಜ್ರುಲ್ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಇದೀಗ ಅವರು ಯು-ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಂದಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದ ತಂಡದ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರು ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಲಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಳಸಿದವು. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತನ್ನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಐಸಿಸಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಐಸಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಐಸಿಸಿ ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು.

