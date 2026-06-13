ರಗ್ಬಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2; ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಟಗಾರರ ದಂಡು
ರಗ್ಬಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (RPL) ಸೀಸನ್ 2'ಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರೇವ್ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Published : June 13, 2026 at 11:26 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಎಚ್ಎಸ್ಬಿಸಿ ರಗ್ಬಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (RPL) ಸೀಸನ್ 2'ಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರೇವ್ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಐದು ಖಂಡಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತರು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಜರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ರಂಜನ್ ಪೈ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಣಿಪಾಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್), ಭೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ (ಸ್ಥಾಪಕರು, ಇನ್ಕ್ರೆಡ್), ಮತ್ತು ಸಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸೋಹಮ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ/ಸ್ಥಾಪಕರು, ಮಿರರ್) ಅವರ ಸಹ-ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬ್ರೇವ್ಹಾರ್ಟ್ಸ್, ಭಾರತೀಯ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯು ಜೂನ್ 16 ರಿಂದ 28, 2026ರವರೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಗಚ್ಚಿಬೌಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 13 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ರಗ್ಬಿ ಸೆವೆನ್ಸ್ (Rugby Sevens) ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾದಾಡಲಿವೆ. 'ವರ್ಲ್ಡ್ ರಗ್ಬಿ' ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ (800 ಮಿಲಿಯನ್) ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಗ್ಬಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 2.57 ಕೋಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ರಗ್ಬಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2025ರ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಈ ಬಾರಿಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪುರುಷರ ಟೂರ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
"ಬೆಂಗಳೂರು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ; ನೀವು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡವು ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಸಹ-ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರರಾದ ಸಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಅಕ್ವಿಲಾ ರೊಕೊಲಿಸೊವಾ: 2018ರ ರಗ್ಬಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಸೆವೆನ್ಸ್ ವಿಜೇತ, 2022ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಮತ್ತು 2022-23 ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಗ್ಬಿ ಸೆವೆನ್ಸ್ ಸರಣಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ (415 ಅಂಕಗಳು).
ಶಿಲ್ಟನ್ ವಾನ್ ವೈಕ್: ಪ್ಯಾರಿಸ್ 2024ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಬಾಕ್ ಸೆವೆನ್ಸ್ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ.
ಹೆನ್ರಿ ಹಚಿನ್ಸನ್: ಮೂರು ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (ರಿಯೋ, ಟೋಕಿಯೋ, ಪ್ಯಾರಿಸ್) ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ.
ನ್ಗರೋಹಿ ಮೆಕ್ಗಾರ್ವೆ-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್: ಪ್ಯಾರಿಸ್ 2024ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಹಾಗೂ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ ಅನುಭವಿ.
ರಯಾನ್ ಆಪ್ಸ್: ಎಚ್ಎಸ್ಬಿಸಿ ಎಸ್ವಿಎನ್ಎಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೋಟಕ ವಿಂಗರ್.
ಮೋಟು ಒಪೆಟಾಯ್: ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನ ಪುರುಷರ ರಗ್ಬಿ ಸೆವೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೊದಲ ಟ್ರೈ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ ಸಮೋವನ್ ತಾರೆ.
ಈ ಜಾಗತಿಕ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೂ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇಶೀಯ ಆಟಗಾರನೂ ಸೆವೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಫ್ಟೀನ್ಸ್ (fifteens) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜದೀಪ್ ಸಹಾ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಲಬ್ ರಗ್ಬಿ ಆಡಿದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಆಕಾಶ್ ಬಾಲ್ಮಿಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಆಟಗಾರರ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ತಂಡವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನ ಸಹ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಹೆರ್ನಾಂಡೆಜ್ (ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ): ಸ್ಪೇನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆವೆನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ತಂತ್ರಜ್ಞ.
ಟೆರೆನ್ಸ್ ಜೋಸೆಫ್ (ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತುದಾರ): ಸೆವೆನ್ಸ್ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಸಿಲೆರೊ (ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ): ಆಟಗಾರರ ದೈಹಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವರ ಮೇಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರೇವ್ಹಾರ್ಟ್ಸ್
2025ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರೇವ್ಹಾರ್ಟ್ಸ್, ಆರ್ಪಿಎಲ್ನ (RPL) ಚೊಚ್ಚಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5 ಗೆಲುವು, 1 ಡ್ರಾ ಮತ್ತು 6 ಸೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಸೋಹಮ್ ಎನರ್ಜಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು, ಸೀಸನ್ 2ರಲ್ಲಿ 5 ಖಂಡಗಳ 14 ಆಟಗಾರರ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಗ್ಬಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
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