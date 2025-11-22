ETV Bharat / sports

ಭಾರತ ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ​; ಬಾಂಗ್ಲಾ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎ ತಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 22, 2025 at 10:31 AM IST

3 Min Read
INDA vs BANA Match: ದೋಹಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯವು ಟೈನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಓವರ್‌ಗೆ ಹೋಯಿತು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 194 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ 195 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಹಬೀಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸೋಖಾನ್ ಮತ್ತು ಜೀಶನ್ ಅಲಂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಜೀಶನ್ ಅಲಂ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

ನಂತರ ಬಂದ ಜವಾದ್ ಅಬ್ರಾರ್ 13 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೇ, ನಾಯಕ ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ 9 ರನ್‌ ಮತ್ತು ಅಬು ಹೈದರ್ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು. ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬಳಿಕ ದಿಡೀರ್​ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಬೀಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ನಂತರ, 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಹಬೀಬರ್ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು, ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದ ಮೆಹ್ರುಫ್, ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಲವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ನಮನ್ ಧೀರ್ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ 44 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೇ, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು.

ನಂತರದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನೆಹಾಲ್ ವದೇರಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಭಾರತ 194 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಗಿ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ಗೆ ತಲುಪಿತ.

ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬದಲಿಗೆ ಜಿತೇಶ್​ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ರಮಣ್​​ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​​​ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಜಿತೇಶ್​ ಶರ್ಮಾ ಔಟಾದರೇ, ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಶುತೋಷ್​ ಶರ್ಮಾ ಸಹ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಓವರ್‌ನ ಮೊದಲ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ರನ್​ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ತಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ರಿಪ್ಪನ್ ಮಂಡಲ್ ಎರಡೂ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಸಹ ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?: ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎ ತಂಡವು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ 1 ವಿಕೆಟ್​ನಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನನಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ‌: ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ತಿರುಗೇಟು

