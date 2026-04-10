ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಏಷ್ಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್: ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ!!

ಏಷ್ಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಕ ತಾರೆ ಆಯುಷ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ​

ಆಯುಷ್​ ಶೆಟ್ಟಿ
ಆಯುಷ್​ ಶೆಟ್ಟಿ (Asia Badminton Championship)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 10, 2026 at 5:25 PM IST

ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ​ತಾರೆ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೀನಾದ ನಿಂಗ್ಬೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಏಷ್ಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 4ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಜೊನಾಥನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಅವರನ್ನು 23-21, 21-17 ನೇರ ಸೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪದಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಈ ಹಿಂದೆ 2018ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರಣಯ್ ಅವರು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಏಳನೇ ಭಾರತೀಯ ಶಟ್ಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಆಯುಷ್​ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್, ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯವು ಬಿಗಿಯಾದ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಗೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಲುಪಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಯುಷ್ ಪುಟಿದೆದ್ದು, 23-21 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಸೆಟ್​ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದರು.

ಎರಡನೇ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸುತ್ತ ಸಾಗಿದರೂ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆಯುಷ್ 10-9 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು 54 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 21-17 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ಆಯುಷ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ವಿಶ್ವದ 7ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಲಿ ಶಿ ಫೆಂಗ್ ಅವರನ್ನು ನೇರ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದರು, ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆಯ ಚಿ ಯು ಜೆನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದರು. ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂ. 1 ಆಟಗಾರ ಕುನ್ಲಾವುಟ್ ವಿಟಿಡ್ಸರ್ನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 2025ರ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವ ಚೀನಾದ ವೆಂಗ್ ಹಾಂಗ್ ಯಾಂಗ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಶಟ್ಲರ್ ಅಜೇಯ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್​ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಲು ಕೆಲವೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

AYUSH SHETTY
BADMINTON
ಏಷ್ಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್
ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

