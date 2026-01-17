ಬಿಗ್ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ಗೆ ಘೋರ ಅವಮಾನ; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಬಿಗ್ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ಗೆ ಘೋರ ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : January 17, 2026 at 10:52 AM IST
ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನ 37ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ತಂಡ ನಿಗದಿ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 189 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ನಾಯಕ ವಾರ್ನರ್ 65 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 110 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ನಿಕ್ ಮ್ಯಾಡಿನ್ಸನ್ 26 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಥಂಡರ್ಸ್ 180ರ ಗಡಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಪರ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರ್ರನ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
ಇನ್ನು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ತಂಡ, ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಶತಕದ ಬಲದಿಂದ 17.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯಾಗಿ 141 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು, ಇದು ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಜೊತೆಯಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಿತ್ ಬಾಬರ್ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
" they've said no run to that."— KFC Big Bash League (@BBL) January 16, 2026
steve smith knocked a run back off the bat of babar azam, so he could have the strike for the power surge! #BBL15 pic.twitter.com/BaZET2UF2t
ಬಾಬರ್ ಅವಮಾನಿಸಿದ ಸ್ಮಿತ್: ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ, ಅವರು ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ವಿರುದ್ಧ 141 ರನ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸ್ಮಿತ್ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕವನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, ಬಾಬರ್ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 47 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯದ 11ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಹೊಡೆದ ಶಾಟ್ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ರನ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಬಾಬರ್ ರನ್ಗಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ ತೊರೆದು ಅರ್ಧ ಪಿಚ್ ವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸ್ಮಿತ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆದವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಾಬರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸ್ಮಿತ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಬಾಬರ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳಿಸುತ್ತ ತಂಡವನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಸ್ಮಿತ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
" get out the way, babar!" 😂— KFC Big Bash League (@BBL) January 16, 2026
how about these incidents with steve smith and babar azam 🫣 #BBL15 pic.twitter.com/Tnve7qNZvx
ಅಲ್ಲದೇ ಇದಾದ ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ಬಂದ ಸ್ಮಿತ್ ಆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ರಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಎಸೆದ 12ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಅವರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಾಬರ್ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಗುವ ಮೂಲಕ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು.
ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ವಾರ್ನರ್ ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಾಬರ್ ವಿಫಲರಾದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸ್ಮಿತ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಪಗೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರು, ಅವರು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬಾಬರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಸ್ಯಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Muhammad Rizwan has been retired out by the Melbourne Renegades 👀 #BBL15 pic.twitter.com/AuTGoTIHqb— KFC Big Bash League (@BBL) January 12, 2026
ರಿಜ್ವಾನ್ಗೂ ಅವಮಾನ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪಾಕ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ರೆನೆಗೇಡ್ಸ್ ತಂಡದ ರಿಜ್ವಾನ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ರೆನೆಗೇಡ್ಸ್ ನಾಯಕ ವಿಲ್ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬೌಂಡರಿ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ರಿಜ್ವಾನ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
