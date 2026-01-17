ETV Bharat / sports

ಬಿಗ್​ಬ್ಯಾಷ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ಆಟಗಾರ ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್​ಗೆ ಘೋರ ಅವಮಾನ; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಬಿಗ್​ಬ್ಯಾಷ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್​ಗೆ ಘೋರ ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್
ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್ (Sydney Sixers X Handle)
ETV Bharat Sports Team

January 17, 2026

ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಷ್​ ಲೀಗ್​ನ 37ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್​ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್​ ತಂಡ ನಿಗದಿ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 189 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ನಾಯಕ ವಾರ್ನರ್​ 65 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 110 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ನಿಕ್​ ಮ್ಯಾಡಿನ್ಸನ್​ 26 ರನ್​ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ಥಂಡರ್ಸ್​ 180ರ ಗಡಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಸಿಕ್ಸರ್​ ಪರ ಸ್ಯಾಮ್​ ಕರ್ರನ್​ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಪೆದು ಮಿಂಚಿದರು.

ಇನ್ನು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್​ ತಂಡ, ಸ್ಟೀವ್​ ಸ್ಮಿತ್​ ಅವರ ಶತಕದ ಬಲದಿಂದ 17.2 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯಾಗಿ 141 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು, ಇದು ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಜೊತೆಯಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಿತ್ ಬಾಬರ್ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಾಬರ್ ಅವಮಾನಿಸಿದ ಸ್ಮಿತ್​: ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ, ಅವರು ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ವಿರುದ್ಧ 141 ರನ್‌ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸ್ಮಿತ್ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕವನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, ಬಾಬರ್ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 47 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯದ 11ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ​ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಹೊಡೆದ ಶಾಟ್ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್​ ಬಳಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್​ ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂದಿನ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ರನ್​ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಬಾಬರ್​ ರನ್​ಗಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್​ ತೊರೆದು ​ ಅರ್ಧ ಪಿಚ್​​ ವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸ್ಮಿತ್​ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೌಲರ್​ಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆದವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್​ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಾಬರ್ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸ್ಮಿತ್​ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಬಾಬರ್​ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್​ಗಳಿಸುತ್ತ ತಂಡವನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಸ್ಮಿತ್​ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಅಲ್ಲದೇ ಇದಾದ ಮುಂದಿನ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್​ಗೆ ಬಂದ ಸ್ಮಿತ್ ಆ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ​ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ರನ್​ ಸಿಡಿಸಿದರು. ರಯಾನ್​ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಎಸೆದ 12ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್​ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತ್​ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಅವರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಾಬರ್​ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಗುವ ಮೂಲಕ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು.

ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ವಾರ್ನರ್ ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಾಬರ್ ವಿಫಲರಾದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸ್ಮಿತ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಪಗೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರು, ಅವರು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಬರ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಮಿತ್​ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬಾಬರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಸ್ಯಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಜ್ವಾನ್​ಗೂ ಅವಮಾನ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪಾಕ್​ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ರಿಜ್ವಾನ್​ಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ ರೆನೆಗೇಡ್ಸ್​ ತಂಡದ ರಿಜ್ವಾನ್​ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ರೆನೆಗೇಡ್ಸ್ ನಾಯಕ ವಿಲ್ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬೌಂಡರಿ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ರಿಜ್ವಾನ್ ರಿಟೈರ್ಡ್​ ಹರ್ಟ್​ ​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ಗೆ ವಾಪಸ್​ ಬರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.

